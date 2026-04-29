При обысках в нарколаборатории осужденного нашли десятки килограммов запрещенного.
В Ленинградской области 43-летний местный житель получил длительный срок в колонии за производство наркотических веществ.
Как передает областная прокуратура, ныне осужденный организовал подпольную лабораторию в Лужском районе. Изготовленные запрещенные вещества химик планировал сбыть. В общей сложности правоохранители нашли при обысках 40 килограммов готового наркотика и 11 килограммов прекурсоров.
«Суд, учитывая мнение государственного обвинителя, особую общественную опасность совершенных преступлений, приговорил Анисимова к наказанию в виде 15 лет 3 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима», — указано в сообщении.
Соучастники организатора нарколаборатории также предстанут перед судом. Уголовные дела против них были выделены в отдельное производство.