Парковые зоны Гатчины и Выборга закончили весеннюю просушку и снова готовы принимать любителей природы.

Жители и гости столицы Ленинградской области уже могут планировать прогулки на природе. Музей-заповедник «Гатчина» официально объявил об открытии Дворцового парка после весеннней просушки. С 29 апреля доступ на территорию открыт ежедневно с 06:00 до 22:00, вход по билетам и абонементам доступен с 09:00 до 20:00.

Тем временем в Выборге завершаются последние приготовления в парке Монрепо. Его открытие запланировано на 30 апреля. Как рассказали в администрации музея-заповедника, на территории парка провели ремонт дорожек, а также обустроили дренажные каналы. Также специалисты привели в порядок земляную дамбу напротив острова Людвигштайн, обновили грунт в цветниках и провели санитарную обрезку лип на Входной аллее.

