Житель Ленобласти проведет более 15 лет в колонии за производство наркотиков

При обысках в нарколаборатории осужденного нашли десятки килограммов запрещенного.

В Ленинградской области 43-летний местный житель получил длительный срок в колонии за производство наркотических веществ.

Как передает областная прокуратура, ныне осужденный организовал подпольную лабораторию в Лужском районе. Изготовленные запрещенные вещества химик планировал сбыть. В общей сложности правоохранители нашли при обысках 40 килограммов готового наркотика и 11 килограммов прекурсоров.

«Суд, учитывая мнение государственного обвинителя, особую общественную опасность совершенных преступлений, приговорил Анисимова к наказанию в виде 15 лет 3 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима», — указано в сообщении.

Соучастники организатора нарколаборатории также предстанут перед судом. Уголовные дела против них были выделены в отдельное производство.

Музеи-заповедники "Гатчина" и "Парк Монрепо" готовятся к приему гостей

Парковые зоны Гатчины и Выборга закончили весеннюю просушку и снова готовы принимать любителей природы.

Жители и гости столицы Ленинградской области уже могут планировать прогулки на природе. Музей-заповедник «Гатчина» официально объявил об открытии Дворцового парка после весеннней просушки. С 29 апреля доступ на территорию открыт ежедневно с 06:00 до 22:00, вход по билетам и абонементам доступен с 09:00 до 20:00.

Тем временем в Выборге завершаются последние приготовления в парке Монрепо. Его открытие запланировано на 30 апреля. Как рассказали в администрации музея-заповедника, на территории парка провели ремонт дорожек, а также обустроили дренажные каналы. Также специалисты привели в порядок земляную дамбу напротив острова Людвигштайн, обновили грунт в цветниках и провели санитарную обрезку лип на Входной аллее. 

Фото на миниатюре: пресс-служба Монрепо/ Ирина Андреева

На Октябрьской железной дороге задерживаются поезда в Петербург

