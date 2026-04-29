Теперь у региона будет три округа. Первым был Гатчинский.

Депутаты Законодательного собрания Ленинградской области в трех чтениях одобрили преобразование Всеволожского и Кировского районов в муниципальные округа. Об этом рассказали в пресс-службе

Законодательного собрания региона.

В соответствии с установленными нормами, днем образования новых муниципальных округов станет момент истечения полномочий действующих представительных органов районов или день их досрочного прекращения — в зависимости от того, что из этого произойдет раньше.

В качестве административных центров для двух новых муниципальных округов закреплены города Всеволожск и Кировск соответственно. Административная реформа будет проведена до 2028 года.