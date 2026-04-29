weather 7.4°
$ 74.88
87.78

Главная / Новости / Новый детский садик в Мурино готов к приему воспитанников

Новости Социум

Новый детский садик в Мурино готов к приему воспитанников

Госстройнадзор выдал разрешение на ввод в эксплуатацию объекта.

Новый детский садик в Мурино готов к приему воспитанников - Госстройнадзор выдал разрешение на ввод в эксплуатацию объекта.
Фото: Администрация Ленинградской области, пресс-служба

В городе Мурино Ленинградской области введен в эксплуатацию новый детский сад, построенный группой «Евроинвест девелопмент» в рамках соглашения с правительством региона.

Дошкольное учреждение рассчитано на 240 воспитанников. Трехэтажное здание спроектировано с учетом всех необходимых требований для комфортного пребывания и развития детей, распределенных по 12 группам, включая ясельные. На первом этаже расположены ясельки, медицинский и пищевой блоки, а также постирочная. Второй этаж отведен под спортивный и музыкальный залы, кабинеты для занятий с логопедом и различные кружки. На третьем этаже расположились старшие и подготовительные группы.

«Мурино за несколько лет сделало большой рывок: только в западной части города с 2021 года построили 12 детских садов, 4 школы, поликлинику, полицию и два торговых центра. За этими цифрами стоит нормальная городская жизнь, когда ребёнка можно отвести в сад рядом с домом, старших детей — в современную школу, а за медицинской помощью обратиться в своём районе. Новый детский сад на 240 мест продолжает эту работу», - отметил вице-губернатор Ленинградской области Евгений Барановский.

Теги

Мурино Строительство в Ленобласти
Новости Социум Главное

Всеволожский и Кировский районы Ленобласти стали округами

Теперь у региона будет три округа. Первым был Гатчинский.

Депутаты Законодательного собрания Ленинградской области в трех чтениях одобрили преобразование Всеволожского и Кировского районов в муниципальные округа. Об этом рассказали в пресс-службе 
Законодательного собрания региона.

В соответствии с установленными нормами, днем образования новых муниципальных округов станет момент истечения полномочий действующих представительных органов районов или день их досрочного прекращения — в зависимости от того, что из этого произойдет раньше.

В качестве административных центров для двух новых муниципальных округов закреплены города Всеволожск и Кировск соответственно. Административная реформа будет проведена до 2028 года.

Теги

Ленобласть Всеволожский округ Кировский округ

Популярное

×
Самое интересное – у нас в ТГ. Подписывайтесь
подписка в телеграм Подписаться