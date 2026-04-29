Госстройнадзор выдал разрешение на ввод в эксплуатацию объекта.
В городе Мурино Ленинградской области введен в эксплуатацию новый детский сад, построенный группой «Евроинвест девелопмент» в рамках соглашения с правительством региона.
Дошкольное учреждение рассчитано на 240 воспитанников. Трехэтажное здание спроектировано с учетом всех необходимых требований для комфортного пребывания и развития детей, распределенных по 12 группам, включая ясельные. На первом этаже расположены ясельки, медицинский и пищевой блоки, а также постирочная. Второй этаж отведен под спортивный и музыкальный залы, кабинеты для занятий с логопедом и различные кружки. На третьем этаже расположились старшие и подготовительные группы.
«Мурино за несколько лет сделало большой рывок: только в западной части города с 2021 года построили 12 детских садов, 4 школы, поликлинику, полицию и два торговых центра. За этими цифрами стоит нормальная городская жизнь, когда ребёнка можно отвести в сад рядом с домом, старших детей — в современную школу, а за медицинской помощью обратиться в своём районе. Новый детский сад на 240 мест продолжает эту работу», - отметил вице-губернатор Ленинградской области Евгений Барановский.