В Кировском районе обезвредили авиабомбу времен войны

Снаряд ранее был обнаружен на территории Невского пятачка.

Фото: МЧС России

В Кировском районе Ленинградской области обезвредили авиабомбу времен Великой Отечественной войны.

Как рассказали в региональном управлении МЧС, бомбу ФАБ-100 обнаружили на территории Невского пятачка. Снаряд был обезврежен специалистами Невского спасательного центра МЧС.

«МЧС России предупреждает: не приближайся к взрывоопасным предметам и не пытайся их трогать. Отойди на безопасное расстояние и немедленно сообщи о находке в экстренные службы по номеру 112», — обратились в ведомстве.

"Добровольно организованный стресс": россиян призвали не уезжать из России на майские праздники

Онищенко заявил, что резкая смена климата и часового пояса может негативно сказаться на организме.

Академик РАН Геннадий Онищенко посоветовал россиянам выбирать российские курорты на майские праздники. Поездка  за границу может вызвать дополнительную нагрузку на организм из-за резкой смены климата и времени.

«Более глупого решения, чем уехать из страны на майские праздники, придумать трудно. Даже если все будет везде хорошо, сам факт резкой перемены климата и времени - это не отдых, а добровольно организованный стресс», — цитирует академика РИА Новости.

