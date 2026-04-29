В Кировском районе Ленинградской области обезвредили авиабомбу времен Великой Отечественной войны.
Как рассказали в региональном управлении МЧС, бомбу ФАБ-100 обнаружили на территории Невского пятачка. Снаряд был обезврежен специалистами Невского спасательного центра МЧС.
«МЧС России предупреждает: не приближайся к взрывоопасным предметам и не пытайся их трогать. Отойди на безопасное расстояние и немедленно сообщи о находке в экстренные службы по номеру 112», — обратились в ведомстве.