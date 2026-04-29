Онищенко заявил, что резкая смена климата и часового пояса может негативно сказаться на организме.

Академик РАН Геннадий Онищенко посоветовал россиянам выбирать российские курорты на майские праздники. Поездка за границу может вызвать дополнительную нагрузку на организм из-за резкой смены климата и времени.

«Более глупого решения, чем уехать из страны на майские праздники, придумать трудно. Даже если все будет везде хорошо, сам факт резкой перемены климата и времени - это не отдых, а добровольно организованный стресс», — цитирует академика РИА Новости.