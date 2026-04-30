Обязательный устный экзамен по истории для девятиклассников в России могут ввести не ранее 2027/2028 учебного года. Об этом ТАСС рассказал глава Рособрнадзора Анзор Музаев.

«Сразу хочу успокоить, если какие-то изменения грядут, то мы предупреждаем за два года, не за год. Устная часть по истории будет не в следующем году, не у выпускников 9-х классов следующего года, а у выпускников 2028 года», – отметил Анзор Музаев

По словам Музаева, устное тестирование планируют проводить в феврале. Он объяснил это тем, что история в школах перешла на единую линейку учебников, а образовательные программы утверждены для всех школ.

«Не может быть такого, что в феврале не будут пройдены определенные темы», – подчеркнул глава Рособрнадзора

Музаев также заявил, что ведомства не делают экзамены новых форматов «суперсложными», чтобы не вызвать отторжения у школьников. По его словам, важно, чтобы историю любили и хотели знать хорошо.

Глава Рособрнадзора напомнил, что технология устного экзамена уже отработана на примере собеседования по русскому языку, которое является допуском к экзаменам в 9-х классах.

В марте Музаев говорил, что новый экзамен по истории для 9-х классов должен повысить качество изучения предмета в школах и сделать уроки более содержательными. Ежегодно его будут сдавать более 1,5 млн школьников.

В Минпросвещения ранее поясняли, что ученикам предстоит отвечать на проблемные вопросы. Они должны показать, понимает ли школьник смысл исторических процессов.

Заместитель главы администрации президента России Максим Орешкин 23 апреля заявил, что в ближайшем будущем устные экзамены у школьников и студентов сможет принимать искусственный интеллект. По его словам, в дальнейшем ИИ сможет не только принимать устные экзамены, но и контролировать списывание и оценивать поведение человека на экзамене.