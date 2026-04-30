Приговор 45-летнему мужчине 21 апреля вынес Подпорожский городской суд Ленинградской области. На заседании подсудимый полностью признал вину и пояснил, что нашел взрывные устройства много лет назад.

По словам мужчины, предметы были с признаками коррозии, поэтому он посчитал их безопасными. Он планировал передать находку в музей при школе в качестве экспонатов, но музей так и не открыли.

Гранату мужчина хранил на складе, минометную мину – на принадлежащем ему земельном участке, а снаряд – в подвале своего жилого дома.

Суд назначил жителю Подпорожского района 3 года лишения свободы условно и обязал его выплатить штраф. Приговор пока не вступил в законную силу.