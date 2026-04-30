Мужчину осудили за хранение взрывных устройств в Подпорожском районе

Новости Происшествия

Мужчину осудили за хранение взрывных устройств в Подпорожском районе

Приговор 45-летнему мужчине 21 апреля вынес Подпорожский городской суд Ленинградской области. На заседании подсудимый полностью признал вину и пояснил, что нашел взрывные устройства много лет назад.

По словам мужчины, предметы были с признаками коррозии, поэтому он посчитал их безопасными. Он планировал передать находку в музей при школе в качестве экспонатов, но музей так и не открыли.

Гранату мужчина хранил на складе, минометную мину – на принадлежащем ему земельном участке, а снаряд – в подвале своего жилого дома.

Суд назначил жителю Подпорожского района 3 года лишения свободы условно и обязал его выплатить штраф. Приговор пока не вступил в законную силу.

Подпорожский район
Новости Происшествия

Мужчина поджег квартиру своей знакомой после ссоры в Гатчинском округе

В полицию 29 апреля в 02:39 обратилась жительница Сельской улицы в поселке Терволово Гатчинского округа.

Она рассказала, что ее квартиру подожгли. На месте выяснилось, что 38-летняя хозяйка до этого распивала алкоголь вместе с гостем. Мужчина младше ее на год и ранее был неоднократно судим.

Между женщиной и ее ухажером началась ссора, после которой мужчина поджег стену квартиры и бросил бутылку в окно. Пожар удалось потушить самостоятельно. Никто не пострадал.

Подозреваемого задержали на Сельской улице. Заведено уголовное дело о хулиганстве.

Гатчинский округ Терволово Ленинградская область

На Октябрьской железной дороге задерживаются поезда в Петербург
08:28 28.04.2026
08:28 28.04.2026

Пропавшую в Ленобласти больше недели назад пенсионерку нашли мертвой в лесу
15:10 27.04.2026
15:10 27.04.2026

Минпросвещения установило даты летних каникул у школьников в России
07:40 28.04.2026
07:40 28.04.2026

