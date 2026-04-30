Как рассказал в интервью ТАСС руководитель департамента кредитования регионального бизнеса - старший вице-президент ВТБ Иван Розинский, на текущий момент строительные компании готовы предложить рынку различные скидочные программы в том случае, если ключевая ставка будет на уровне 11-12% годовых.

«Я бы назвал уровень между 11% и 12% приемлемым для компаний. При таком уровне ключевой ставки несубсидированные ипотечные ставки окажутся где-то на уровне 13-14%. И в такой ситуации рыночных ставок застройщики уже смогут предлагать массовые скидочные программы, которые сделают реальную ставку, по крайней мере в начале процесса стройки, то есть до ввода жилья, меньше 12%», - отметил эксперт.

Помимо этого, отметил Розинский, снижение ставки Банком России ниже «психологического уровня» в 12% может привести к значимому увеличению объемов рыночного ипотечного кредитования. Напомним, на минувшем заседании регулятором было принято решение о снижении ключевой ставки до 14,5% годовых.