Экспертное мнение. Какие кредитные ставки являются комфортными сейчас для строительного бизнеса

Как рассказал в интервью ТАСС руководитель департамента кредитования регионального бизнеса - старший вице-президент ВТБ Иван Розинский, на текущий момент строительные компании готовы предложить рынку различные скидочные программы в том случае, если ключевая ставка будет на уровне 11-12% годовых.

«Я бы назвал уровень между 11% и 12% приемлемым для компаний. При таком уровне ключевой ставки несубсидированные ипотечные ставки окажутся где-то на уровне 13-14%. И в такой ситуации рыночных ставок застройщики уже смогут предлагать массовые скидочные программы, которые сделают реальную ставку, по крайней мере в начале процесса стройки, то есть до ввода жилья, меньше 12%», - отметил эксперт. 

Помимо этого, отметил Розинский, снижение ставки Банком России ниже «психологического уровня» в 12% может привести к значимому увеличению объемов рыночного ипотечного кредитования. Напомним, на минувшем заседании регулятором было принято решение о снижении ключевой ставки до 14,5% годовых.

Новости Происшествия

Мужчина поджег квартиру своей знакомой после ссоры в Гатчинском округе

В полицию 29 апреля в 02:39 обратилась жительница Сельской улицы в поселке Терволово Гатчинского округа.

Она рассказала, что ее квартиру подожгли. На месте выяснилось, что 38-летняя хозяйка до этого распивала алкоголь вместе с гостем. Мужчина младше ее на год и ранее был неоднократно судим.

Между женщиной и ее ухажером началась ссора, после которой мужчина поджег стену квартиры и бросил бутылку в окно. Пожар удалось потушить самостоятельно. Никто не пострадал.

Подозреваемого задержали на Сельской улице. Заведено уголовное дело о хулиганстве.

На Октябрьской железной дороге задерживаются поезда в Петербург
08:28 28.04.2026

Пропавшую в Ленобласти больше недели назад пенсионерку нашли мертвой в лесу
15:10 27.04.2026

Минпросвещения установило даты летних каникул у школьников в России
07:40 28.04.2026

