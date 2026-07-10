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В Ленобласти завели уголовное дело на домогавшегося к девушкам мужчину на моноколесе

Число потерпевших может достигать уже 10 человек.

В Ленобласти завели уголовное дело на домогавшегося к девушкам мужчину на моноколесе - Число потерпевших может достигать уже 10 человек.
Фото: СК РФ

В городе Мурино Ленинградской области завели уголовное дело по статье о хулиганстве против мужчины, домогавшегося к девушкам на улицах. Ход расследования взял на контроль глава СК РФ Александр Бастрыкин.

Ранее в соцсетях стали появляться жалобы на незнакомца, который во время езды на моноколесе трогал девушек ниже пояса, а затем скрывался. По материалам следствия, количество потерпевших может достигать 10 человек.

«Председатель СК России Бастрыкин А.И. поручил руководителю СУ СК России по Ленинградской области Сазину С.Т. представить доклад о ходе расследования уголовного дела», — говорится в сообщении.

Аналогичные жалобы ранее поступали также из Петербурга. Один и тот же ли это человек, установят правоохранительные органы.

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10.07.2026
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Теги

домогательства Александр Бастрыкин
Новости Социум

Строительство надземных переходов в Янино-1 через Колтушское шоссе запланировано на осень

Контракт на выполнение работ будет заключен в скором времени.

Строительство надземных переходов в Янино-1 через Колтушское шоссе запланировано на осень - Контракт на выполнение работ будет заключен в скором времени.
Фото: пресс-служба администрации Заневского городского поселения

Правительство Ленинградской области намерено заключить контракт на возведение надземных переходов в Янино-1 через Колтушское шоссе. Заказчиком проекта выступает ГКУ «Дирекция дорожного строительства», сообщает администрация Заневского городского поселения.

Строители планируют выйти на площадку уже в августе–сентябре 2024 года, однако основной этап работ намечен на 2026–2027 годы. Согласно проекту, первым объектом станет надземный переход в районе улицы Военный городок. Затем специалисты приступят к возведению конструкций на улице Новой и в районе 2-й линии.

В администрации уточнили, что реализация второго этапа будет зависеть от предоставления финансирования. 

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Теги

Янино-1 колтушское шоссе строительство

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