Число потерпевших может достигать уже 10 человек.

В городе Мурино Ленинградской области завели уголовное дело по статье о хулиганстве против мужчины, домогавшегося к девушкам на улицах. Ход расследования взял на контроль глава СК РФ Александр Бастрыкин.

Ранее в соцсетях стали появляться жалобы на незнакомца, который во время езды на моноколесе трогал девушек ниже пояса, а затем скрывался. По материалам следствия, количество потерпевших может достигать 10 человек.

«Председатель СК России Бастрыкин А.И. поручил руководителю СУ СК России по Ленинградской области Сазину С.Т. представить доклад о ходе расследования уголовного дела», — говорится в сообщении.

Аналогичные жалобы ранее поступали также из Петербурга. Один и тот же ли это человек, установят правоохранительные органы.