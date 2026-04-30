Бывший полицейский задержан за присвоение 9 млн рублей при задержании в Петербурге

Новости Происшествия

Бывший полицейский задержан за присвоение 9 млн рублей при задержании в Петербурге

Бывшего полицейского обвинили в хищении 9 млн руб. у задержанного во время силового задержания в апарт-отеле на Социалистической улице в Санкт-Петербурге.

По данным ГСУ СК России по Петербургу, в октябре 2025 года тогда еще сотрудник полиции прибыл туда для задержания мужчины. В процессе он вместе с другими лицами нанес мужчине несколько ударов руками по голове.

При себе у задержанного было 13 млн руб. Следствие считает, что полицейский забрал себе 9 млн руб.

Подозреваемого задержали. Заведено уголовное дело о превышении должностных полномочий и краже. Меру пресечения пока не избрали.

Новости Социум Главное

Где в Ленобласти чаще всего кусают клещи

В Роспотребнадзоре рассказали о текущей ситуации в регионе, связанной с активностью паразитов.

Где в Ленобласти чаще всего кусают клещи
Фото: freepik/ erik-karits-2093459

За прошлую неделю в медучреждения Ленинградской области с жалобами на укусы клещей обратились 109 человек, в том числе 25 детей. Об этом 30 апреля сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

В топ-3 по частоте обращений попали Тихвинский (16), Всеволожский (12), а также Тосненский районы и Гатчинский округ (по 10).

«В указанный период случаев заболеваний клещевым боррелиозом и клещевым энцефалитом не зарегистрировано», — передает ведомство.

Также в регионе продолжается кампания по вакцинации населения от вирусов, передающихся паразитами. На сегодня в Ленобласти привито против клещевого энцефалита 4 200 человек, среди них 2 376 детей.

