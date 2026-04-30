Бывшего полицейского обвинили в хищении 9 млн руб. у задержанного во время силового задержания в апарт-отеле на Социалистической улице в Санкт-Петербурге.

По данным ГСУ СК России по Петербургу, в октябре 2025 года тогда еще сотрудник полиции прибыл туда для задержания мужчины. В процессе он вместе с другими лицами нанес мужчине несколько ударов руками по голове.

При себе у задержанного было 13 млн руб. Следствие считает, что полицейский забрал себе 9 млн руб.

Подозреваемого задержали. Заведено уголовное дело о превышении должностных полномочий и краже. Меру пресечения пока не избрали.