У 30-летней женщины нашли при себе крупную партию синтетического наркотика на Токсовском шоссе в Кузьмоловском Всеволожского района 28 апреля в 07:55.

Женщину задержали сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков. Она оказалась приезжей из ближних стран.

Во время личного досмотра полицейские обнаружили у нее под курткой сверток и полиэтиленовый пакет. Экспертиза показала, что в свертке находилось 152,20 грамма синтетического наркотика. В пакете было еще 0,32 грамма вещества.

Заведено уголовное дело об обороте наркотиков в крупном размере. Подозреваемую задержали. Женщине грозит от 10 до 20 лет лишения свободы.