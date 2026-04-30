Полиция задержала приезжую с 152 граммами наркотиков во Всеволожском районе

Новости Происшествия

Полиция задержала приезжую с 152 граммами наркотиков во Всеволожском районе

У 30-летней женщины нашли при себе крупную партию синтетического наркотика на Токсовском шоссе в Кузьмоловском Всеволожского района 28 апреля в 07:55.

Женщину задержали сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков. Она оказалась приезжей из ближних стран.

Во время личного досмотра полицейские обнаружили у нее под курткой сверток и полиэтиленовый пакет. Экспертиза показала, что в свертке находилось 152,20 грамма синтетического наркотика. В пакете было еще 0,32 грамма вещества.

Заведено уголовное дело об обороте наркотиков в крупном размере. Подозреваемую задержали. Женщине грозит от 10 до 20 лет лишения свободы.

Всеволожский район Ленинградская область
Новости Социум Главное

Володин: в России не станут снижать нештрафуемый порог превышения скорости

Ранее ряд источников утверждал, что в России могут снизить нештрафуемый порог превышения скорости с 20 до 2-3 км/ч. Спикер Госдумы заявил, что подобные меры не поддерживают ни в парламенте, ни в правительстве.

Володин: в России не станут снижать нештрафуемый порог превышения скорости - Ранее ряд источников утверждал, что в России могут снизить нештрафуемый порог превышения скорости с
Фото: pxhere

В России нет планов по снижению нештрафуемого порога превышения скорости автомобилистами до 2-3 км/ч вместо 20-ти. Ранее такое предложение выносилось на обсуждение одним из министерств правительства, но не было поддержано. Об этом 30 апреля сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

«Поэтому считаем недопустимым привносить в повестку тему, которая однозначно не будет поддержана. Что касается технических возможностей, они будут повышаться. Но возникает вопрос: стоит ли идти по этому пути? Мы считаем, не нужно», — заявил спикер парламента.

Володин также подчеркнул, что подавляющее большинство депутатов Госдумы всех фракций не поддерживают ужесточение требований.

Вячеслав Володин штрафы госдума

