В Рощино построят центр подготовки сборных Ленинградской области и реконструируют стадион

В Рощино планируется масштабное развитие спортивной инфраструктуры. Здесь построят тренировочную базу для региональных сборных команд, а также проведут реконструкцию стадиона.

Фото: Правительство Ленинградской области, управление пресс-службы

Будущий спортивный комплекс, получивший название «Региональный центр подготовки спортивных сборных команд Ленинградской области», включит в себя футбольное поле с искусственным покрытием, беговые дорожки, секторы для метания, две площадки для игровых видов спорта, универсальный зал, фитнес-центр, а также блок для гребли с эллингами на 20 лодок. Кроме того, на территории комплекса появятся два жилых корпуса, коттеджи для размещения спортсменов, столовая, административное здание и медицинский центр, предназначенный для диагностики и восстановления спортсменов.

Как отметил вице-губернатор Ленинградской области Владимир Цой, объект будет расположен в непосредственной близости от Санкт-Петербурга, что создаёт удобства для проживания, тренировочного процесса и развития спортсменов региона. Такое расположение подойдёт также гостям из других районов. По словам вице-губернатора, помимо футбола и игровых видов спорта, здесь планируют развивать лыжные гонки и роллеры. Завершить проектирование объекта рассчитывают к концу 2026 года.

Параллельно в Рощино обновят стадион. Основные задачи реконструкции — обеспечение безопасности, создание удобных входов для зрителей, расширение трибун до трёх тысяч мест и установка качественного освещения. В настоящее время проект проходит государственную экспертизу, результаты которой ожидаются к 1 июля. Сама реконструкция, по планам, займёт около полугода.

Где в Ленобласти чаще всего кусают клещи

В Роспотребнадзоре рассказали о текущей ситуации в регионе, связанной с активностью паразитов.

Фото: freepik/ erik-karits-2093459

За прошлую неделю в медучреждения Ленинградской области с жалобами на укусы клещей обратились 109 человек, в том числе 25 детей. Об этом 30 апреля сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

В топ-3 по частоте обращений попали Тихвинский (16), Всеволожский (12), а также Тосненский районы и Гатчинский округ (по 10).

«В указанный период случаев заболеваний клещевым боррелиозом и клещевым энцефалитом не зарегистрировано», — передает ведомство.

Также в регионе продолжается кампания по вакцинации населения от вирусов, передающихся паразитами. На сегодня в Ленобласти привито против клещевого энцефалита 4 200 человек, среди них 2 376 детей.

