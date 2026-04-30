Жительницу Мурино оштрафовали за то, что она оставила годовалого ребенка в коляске ночью на лестничной площадке многоквартирного дома во Всеволожском районе.

Женщину признали виновной по статье о заведомом оставлении без помощи малолетнего, находящегося в опасном для жизни состоянии. Подсудимая признала вину и раскаялась.

Смягчающим обстоятельством суд также учел наличие у женщины на иждивении другого малолетнего ребенка. Мировой судья судебного участка № 87 Всеволожского района назначил жительнице Мурино штраф в размере 20 тыс. руб.

Приговор пока не вступил в законную силу.