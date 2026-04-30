weather 6.6°
$ 74.88
87.78

Суд оштрафовал мать из Всеволожского района, оставившую младенца в коляске на лестничной площадке

Новости Происшествия

Суд оштрафовал мать из Всеволожского района, оставившую младенца в коляске на лестничной площадке

Жительницу Мурино оштрафовали за то, что она оставила годовалого ребенка в коляске ночью на лестничной площадке многоквартирного дома во Всеволожском районе.

Женщину признали виновной по статье о заведомом оставлении без помощи малолетнего, находящегося в опасном для жизни состоянии. Подсудимая признала вину и раскаялась.

Смягчающим обстоятельством суд также учел наличие у женщины на иждивении другого малолетнего ребенка. Мировой судья судебного участка № 87 Всеволожского района назначил жительнице Мурино штраф в размере 20 тыс. руб.

Приговор пока не вступил в законную силу.

Вам будет интересно
Теги

Всеволожский район Мурино Ленинградская область
Новости Социум Главное

Володин: в России не станут снижать нештрафуемый порог превышения скорости

Ранее ряд источников утверждал, что в России могут снизить нештрафуемый порог превышения скорости с 20 до 2-3 км/ч. Спикер Госдумы заявил, что подобные меры не поддерживают ни в парламенте, ни в правительстве.

Фото: pxhere

В России нет планов по снижению нештрафуемого порога превышения скорости автомобилистами до 2-3 км/ч вместо 20-ти. Ранее такое предложение выносилось на обсуждение одним из министерств правительства, но не было поддержано. Об этом 30 апреля сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

«Поэтому считаем недопустимым привносить в повестку тему, которая однозначно не будет поддержана. Что касается технических возможностей, они будут повышаться. Но возникает вопрос: стоит ли идти по этому пути? Мы считаем, не нужно», — заявил спикер парламента.

Володин также подчеркнул, что подавляющее большинство депутатов Госдумы всех фракций не поддерживают ужесточение требований.

Вам будет интересно
Теги

Вячеслав Володин штрафы госдума

Популярное

На Октябрьской железной дороге задерживаются поезда в Петербург
08:28 28.04.2026

Пропавшую в Ленобласти больше недели назад пенсионерку нашли мертвой в лесу
15:10 27.04.2026

Минпросвещения установило даты летних каникул у школьников в России
07:40 28.04.2026

×
Самое интересное – у нас в ТГ. Подписывайтесь
подписка в телеграм Подписаться