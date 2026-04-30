Мужчину обвинили в покушении на убийство охранника и убийстве второго сотрудника у гостиницы «Дружба». Преступление было совершено в июне 1993 года.

По версии следствия, обвиняемый из личной неприязни к сотрудникам охраны гостиницы вступил в сговор с сообщником. Мужчины вооружились пистолетом ТТ и ножом.

У гостиницы «Дружба» обвиняемый попытался выстрелить в одного из охранников, но пистолет дал 3 осечки. Выстрелов не произошло. В это время его соучастник нанес второму потерпевшему смертельный удар ножом в грудь. После этого нападавшие скрылись.

Раскрыть преступление по горячим следам тогда не удалось. Позже межведомственная аналитическая группа установила, что обвиняемый покинул Ленинградскую область и скрывался в другом регионе.

Задержать мужчину удалось только в 2025 году. Выживший потерпевший и свидетели, которые видели нападавшего в 1993 году, опознали его. Соучастник 56-летнего обвиняемого умер в 1997 году.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направили в суд для рассмотрения по существу.