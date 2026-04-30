Главная / Новости / Убийцу охранника гостиницы «Дружба» в Выборге будут судить спустя 33 года

Убийцу охранника гостиницы «Дружба» в Выборге будут судить спустя 33 года

Мужчину обвинили в покушении на убийство охранника и убийстве второго сотрудника у гостиницы «Дружба». Преступление было совершено в июне 1993 года.

По версии следствия, обвиняемый из личной неприязни к сотрудникам охраны гостиницы вступил в сговор с сообщником. Мужчины вооружились пистолетом ТТ и ножом.

У гостиницы «Дружба» обвиняемый попытался выстрелить в одного из охранников, но пистолет дал 3 осечки. Выстрелов не произошло. В это время его соучастник нанес второму потерпевшему смертельный удар ножом в грудь. После этого нападавшие скрылись.

Раскрыть преступление по горячим следам тогда не удалось. Позже межведомственная аналитическая группа установила, что обвиняемый покинул Ленинградскую область и скрывался в другом регионе.

Задержать мужчину удалось только в 2025 году. Выживший потерпевший и свидетели, которые видели нападавшего в 1993 году, опознали его. Соучастник 56-летнего обвиняемого умер в 1997 году.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направили в суд для рассмотрения по существу.

Володин: в России не станут снижать нештрафуемый порог превышения скорости

Ранее ряд источников утверждал, что в России могут снизить нештрафуемый порог превышения скорости с 20 до 2-3 км/ч. Спикер Госдумы заявил, что подобные меры не поддерживают ни в парламенте, ни в правительстве.

В России нет планов по снижению нештрафуемого порога превышения скорости автомобилистами до 2-3 км/ч вместо 20-ти. Ранее такое предложение выносилось на обсуждение одним из министерств правительства, но не было поддержано. Об этом 30 апреля сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

«Поэтому считаем недопустимым привносить в повестку тему, которая однозначно не будет поддержана. Что касается технических возможностей, они будут повышаться. Но возникает вопрос: стоит ли идти по этому пути? Мы считаем, не нужно», — заявил спикер парламента.

Володин также подчеркнул, что подавляющее большинство депутатов Госдумы всех фракций не поддерживают ужесточение требований.

