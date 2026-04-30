weather 6.6°
$ 74.88
87.78

Минтруд опубликовал календарь праздничных выходных дней в 2027 году

Новости Социум Главное

Минтруд опубликовал календарь праздничных выходных дней в 2027 году

В следующем году новогодние каникулы у россиян продлятся 11 дней.

Фото: Минтруд РФ

Министерство труда РФ представило проект календаря праздничных нерабочих дней на 2027 году. 

Согласно документу, следующие новогодние праздники пройдут с 31 декабря 2026 по 10 января 2027 годов. Тем временем в феврале нерабочими в честь Дня защитника Отечества станут  21-23 февраля. НА Международный женский день страна будет отдыхать с 6 по 8 марта.

Майские праздники в 2027 году россияне будут отмечать с 1 по 3 мая и с 8 по 10 мая. Также в календарь выходных традиционно включили День России, нерабочими станут 12-14 июня, а День народного единства страна отпразднует с 4 по 7 ноября.

Теги

Минтруд РФ 2027 год Новогодние праздники в России
Новости Происшествия

Неизвестные устроили пожар в заказнике "Кургальский"

В результате пала травы огонь перекинулся на лес, а также повредил участок экотропы.

Фото: ЛОГБУ «Дирекция ООПТ Ленинградской области»/ВК

В заказнике «Кургальский» в Кингисеппском районе Ленобласти устраняют последствия пожара. Неизвестные подожгли сухую траву, из-за чего был поврежден лес и участок экотропы «Долина реки Выбья и Лужская губа».

Как рассказали в Дирекции ООПТ Ленинградской области, площадь возгорания составила 0,6 гектара. В районе 20:00 минувшего вечера открытое горение ликвидировали.

«Напоминаем, пал травы опасен и незаконен, нередко вызывает возгорания на огромных площадях, уничтожая и растения, и деревья, и животных. Кроме того, в Ленинградской области продолжается пожароопасный сезон, и открытый огонь под запретом во всех лесах», — обратились в Дирекции.

Гостей заказника также призывают к осторожности во время экскурсии — часть деревянного настила повреждена. В скором времени уничтоженные огнем фрагменты будут заменены. 

Теги

пожар природный заказник «Кургальский»

×
Самое интересное – у нас в ТГ. Подписывайтесь
подписка в телеграм Подписаться