В следующем году новогодние каникулы у россиян продлятся 11 дней.

Министерство труда РФ представило проект календаря праздничных нерабочих дней на 2027 году.

Согласно документу, следующие новогодние праздники пройдут с 31 декабря 2026 по 10 января 2027 годов. Тем временем в феврале нерабочими в честь Дня защитника Отечества станут 21-23 февраля. НА Международный женский день страна будет отдыхать с 6 по 8 марта.

Майские праздники в 2027 году россияне будут отмечать с 1 по 3 мая и с 8 по 10 мая. Также в календарь выходных традиционно включили День России, нерабочими станут 12-14 июня, а День народного единства страна отпразднует с 4 по 7 ноября.