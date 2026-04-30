Синоптик рассказал, какая погода будет в Ленобласти и Петербурге на майские праздники

Синоптик рассказал, какая погода будет в Ленобласти и Петербурге на майские праздники

Теплая и солнечная погода ожидается в Санкт-Петербурге и Ленинградской области на майские праздники. Самый теплый день придется на 2 мая, сообщает «Бриф24».

Синоптик Александр Колесов рассказал, что сейчас через Ленинградскую область проходит малоактивный атмосферный фронт. Местами на западе региона ожидается дождь. После прохождения фронта в регион начнет поступать теплый воздух.

«Поэтому праздничные выходные дни в нашем регионе ожидаются очень хорошими», – отметил Александр Колесов

В первый день мая сохранится облачность, но во второй половине дня должно выглянуть солнце. Самым теплым и солнечным станет 2 мая. В первой половине 3 мая солнце также не должно спрятаться.

«Отличные выходные дни нас ждут, все на дачу и на природу», – подчеркнул Александр Колесов

Днем 1 мая температура составит +12…+17 °C, 2 мая – +18…+23 °C, 3 мая – +14…+19 °C. Ночные заморозки ожидаются только 1 мая на востоке Ленинградской области, где температура может опуститься до -1…-3 °C. После этого по ночам в регионе повсеместно будет плюс.

Ленинградская область Санкт-Петербург погода Александр Колесов
Новости Социум

Эксперт рассказал, как избавиться от сонливости в плохую погоду

Сонливость при плохой погоде можно снизить с помощью воды, света, режима сна и умеренной физической активности.

По словам специалиста, при сонливости стоит выйти на прогулку сразу после пробуждения. Если такой возможности нет, нужно хотя бы открыть шторы и впустить дневной свет.

За 1-2 часа до сна эксперт советует приглушить освещение и отказаться от гаджетов. Это помогает организму спокойнее перейти ко сну. Психолог также рекомендует 30 минут быстрой ходьбы в день, подъем по лестнице вместо лифта и небольшую утреннюю разминку.

Еще одна причина упадка сил – легкое обезвоживание. По словам специалиста, оно может «съедать» до 20 % энергии, поэтому важно пить 1,5-2 литра чистой воды каждый день.

Не менее важен режим сна. Эксперт советует спать 7-8 часов, ложиться в одно и то же время даже в выходные и проветривать комнату перед сном.

«Наблюдайте за своим состоянием. Если постоянная усталость не проходит три-четыре недели и сопровождается стойко мрачным настроением – обратитесь к специалисту», – заключил эксперт

сонливость здоровье

На Октябрьской железной дороге задерживаются поезда в Петербург
