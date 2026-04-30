Теплая и солнечная погода ожидается в Санкт-Петербурге и Ленинградской области на майские праздники. Самый теплый день придется на 2 мая, сообщает «Бриф24».

Синоптик Александр Колесов рассказал, что сейчас через Ленинградскую область проходит малоактивный атмосферный фронт. Местами на западе региона ожидается дождь. После прохождения фронта в регион начнет поступать теплый воздух.

«Поэтому праздничные выходные дни в нашем регионе ожидаются очень хорошими», – отметил Александр Колесов

В первый день мая сохранится облачность, но во второй половине дня должно выглянуть солнце. Самым теплым и солнечным станет 2 мая. В первой половине 3 мая солнце также не должно спрятаться.

«Отличные выходные дни нас ждут, все на дачу и на природу», – подчеркнул Александр Колесов

Днем 1 мая температура составит +12…+17 °C, 2 мая – +18…+23 °C, 3 мая – +14…+19 °C. Ночные заморозки ожидаются только 1 мая на востоке Ленинградской области, где температура может опуститься до -1…-3 °C. После этого по ночам в регионе повсеместно будет плюс.