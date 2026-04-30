weather 6.6°
$ 74.88
87.78

Главная / Новости / Неизвестные устроили пожар в заказнике "Кургальский"

Новости Происшествия

Неизвестные устроили пожар в заказнике "Кургальский"

В результате пала травы огонь перекинулся на лес, а также повредил участок экотропы.

Фото: ЛОГБУ «Дирекция ООПТ Ленинградской области»/ВК

В заказнике «Кургальский» в Кингисеппском районе Ленобласти устраняют последствия пожара. Неизвестные подожгли сухую траву, из-за чего был поврежден лес и участок экотропы «Долина реки Выбья и Лужская губа».

Как рассказали в Дирекции ООПТ Ленинградской области, площадь возгорания составила 0,6 гектара. В районе 20:00 минувшего вечера открытое горение ликвидировали.

«Напоминаем, пал травы опасен и незаконен, нередко вызывает возгорания на огромных площадях, уничтожая и растения, и деревья, и животных. Кроме того, в Ленинградской области продолжается пожароопасный сезон, и открытый огонь под запретом во всех лесах», — обратились в Дирекции.

Гостей заказника также призывают к осторожности во время экскурсии — часть деревянного настила повреждена. В скором времени уничтоженные огнем фрагменты будут заменены. 

Теги

пожар природный заказник «Кургальский»
Новости Социум Главное

Володин: в России не станут снижать нештрафуемый порог превышения скорости

Ранее ряд источников утверждал, что в России могут снизить нештрафуемый порог превышения скорости с 20 до 2-3 км/ч. Спикер Госдумы заявил, что подобные меры не поддерживают ни в парламенте, ни в правительстве.

Фото: pxhere

В России нет планов по снижению нештрафуемого порога превышения скорости автомобилистами до 2-3 км/ч вместо 20-ти. Ранее такое предложение выносилось на обсуждение одним из министерств правительства, но не было поддержано. Об этом 30 апреля сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

«Поэтому считаем недопустимым привносить в повестку тему, которая однозначно не будет поддержана. Что касается технических возможностей, они будут повышаться. Но возникает вопрос: стоит ли идти по этому пути? Мы считаем, не нужно», — заявил спикер парламента.

Володин также подчеркнул, что подавляющее большинство депутатов Госдумы всех фракций не поддерживают ужесточение требований.

Теги

Вячеслав Володин штрафы госдума

×
Самое интересное – у нас в ТГ. Подписывайтесь
подписка в телеграм Подписаться