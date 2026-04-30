В заказнике «Кургальский» в Кингисеппском районе Ленобласти устраняют последствия пожара. Неизвестные подожгли сухую траву, из-за чего был поврежден лес и участок экотропы «Долина реки Выбья и Лужская губа».

Как рассказали в Дирекции ООПТ Ленинградской области, площадь возгорания составила 0,6 гектара. В районе 20:00 минувшего вечера открытое горение ликвидировали.

«Напоминаем, пал травы опасен и незаконен, нередко вызывает возгорания на огромных площадях, уничтожая и растения, и деревья, и животных. Кроме того, в Ленинградской области продолжается пожароопасный сезон, и открытый огонь под запретом во всех лесах», — обратились в Дирекции.

Гостей заказника также призывают к осторожности во время экскурсии — часть деревянного настила повреждена. В скором времени уничтоженные огнем фрагменты будут заменены.