Петербуржец угнал и сжег иномарку бросившей его жительницы Ленобласти

Петербуржец угнал и сжег иномарку бросившей его жительницы Ленобласти

Мужчина угнал Volkswagen Golf у бросившей его знакомой, а затем разбил в нем заднее окно и поджег его в Санкт-Петербурге.

В полицию обратилась 35-летняя жительница Ленинградской области. Она рассказала, что ее 27-летний знакомый уехал на принадлежащем ей Volkswagen Golf от дома № 28 на Дачном проспекте, после чего связь с ним прервалась.

По предварительным данным, мужчина доехал до Кирпичной улицы. Там он разбил заднее окно автомобиля и устроил поджог. Машина частично выгорела. Размер ущерба составил почти 740 тыс. руб.

Через некоторое время полицейские задержали мужчину возле дома № 30 на проспекте Маршала Жукова.   

Петербуржцы организовали финансовую пирамиду и заработали 94 млн рублей

Трех петербуржцев осудили за мошенничество на 94 млн руб. С 2019 по 2022 год они привлекали деньги вкладчиков через финансовые общества и не собирались выполнять перед ними обязательства. От их действий пострадали 110 человек.

Фото: объединенная пресс-служба судов Петербурга

Фигуранты владели несколькими организациями: ПО «СЕВЕРО-ЗАПАДНОЕ ФИНАНСОВОЕ ОБЩЕСТВО», ПК «ЛЕНИНГРАДСКИЙ ФИНАНСОВЫЙ ЦЕНТР» и КПК «ЛЕНИНГРАДСКИЙ ФИНАНСОВЫЙ ЦЕНТР». На должности председателей они назначили своих знакомых, которые, как установлено, о преступном умысле не знали.

Чтобы схема выглядела правдоподобно, мужчины арендовали офисы в Санкт-Петербурге и Москве, наняли сотрудников, подготовили договоры для вкладчиков и заключили контракты со страховыми компаниями.

Людей убеждали, что их деньги направят на инвестиции в строительные объекты по всей России, а затем вернут с высокими процентами. Также вкладчикам обещали выдачу кредитов под большие проценты.

За несколько лет группа получила не менее 94 млн руб. от 110 человек. Часть денег первым вкладчикам возвращали, остальные средства фигуранты забирали себе и тратили на финансово-хозяйственную деятельность обществ.

Организатор вину не признал. Двое его соучастников признали вину.

Красногвардейский районный суд Санкт-Петербурга признал мужчин виновными в мошенничестве группой в особо крупном размере. Организатор получил 8 лет колонии общего режима. Двое соучастников – по 7 лет условно с испытательным сроком 5 лет. Также каждому из троих назначили штраф по 500 тыс. руб.

