Мужчина угнал Volkswagen Golf у бросившей его знакомой, а затем разбил в нем заднее окно и поджег его в Санкт-Петербурге.

В полицию обратилась 35-летняя жительница Ленинградской области. Она рассказала, что ее 27-летний знакомый уехал на принадлежащем ей Volkswagen Golf от дома № 28 на Дачном проспекте, после чего связь с ним прервалась.

По предварительным данным, мужчина доехал до Кирпичной улицы. Там он разбил заднее окно автомобиля и устроил поджог. Машина частично выгорела. Размер ущерба составил почти 740 тыс. руб.

Через некоторое время полицейские задержали мужчину возле дома № 30 на проспекте Маршала Жукова.