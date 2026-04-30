В Роспотребнадзоре рассказали о текущей ситуации в регионе, связанной с активностью паразитов.

За прошлую неделю в медучреждения Ленинградской области с жалобами на укусы клещей обратились 109 человек, в том числе 25 детей. Об этом 30 апреля сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

В топ-3 по частоте обращений попали Тихвинский (16), Всеволожский (12), а также Тосненский районы и Гатчинский округ (по 10).

«В указанный период случаев заболеваний клещевым боррелиозом и клещевым энцефалитом не зарегистрировано», — передает ведомство.

Также в регионе продолжается кампания по вакцинации населения от вирусов, передающихся паразитами. На сегодня в Ленобласти привито против клещевого энцефалита 4 200 человек, среди них 2 376 детей.