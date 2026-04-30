weather 6.6°
$ 74.88
87.78

Главная / Новости / Где в Ленобласти чаще всего кусают клещи

Новости Социум Главное

Где в Ленобласти чаще всего кусают клещи

В Роспотребнадзоре рассказали о текущей ситуации в регионе, связанной с активностью паразитов.

Фото: freepik/ erik-karits-2093459

За прошлую неделю в медучреждения Ленинградской области с жалобами на укусы клещей обратились 109 человек, в том числе 25 детей. Об этом 30 апреля сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

В топ-3 по частоте обращений попали Тихвинский (16), Всеволожский (12), а также Тосненский районы и Гатчинский округ (по 10).

«В указанный период случаев заболеваний клещевым боррелиозом и клещевым энцефалитом не зарегистрировано», — передает ведомство.

Также в регионе продолжается кампания по вакцинации населения от вирусов, передающихся паразитами. На сегодня в Ленобласти привито против клещевого энцефалита 4 200 человек, среди них 2 376 детей.

Опасное ядовитое растение зацвело в Ленобласти
На болотах региона началось активное цветение кассандры однобокой. Это ядовитое растение, содержащие сильный токсин.  Фото: Borealis55/ Собственн...
Теги

клещи
Новости Происшествия

Футболист проведет 11 лет в колонии за попытку поджога военкомата Ленобласти

Против 21-летнего было возбуждено уголовное дело о теракте.

Первый Западный окружной военный суд озвучил приговор 21-летнему молодому человеку за попытку совершения теракта у здания Ленинградского областного военкомата.

По версии следствия, в декабре 2024 года ныне осужденный получил задание от неизвестного куратора совершить диверсию. Следуя инструкциям, молодой человек изготовил самодельные зажигательные смеси и отправился к зданию военкомата на пересечении набережной Фонтанки и улицы Гороховой в Петербурге. Там он бросил бутылки с горючим в дверь и окно учреждения

Суд признал жителя Ленинградской области виновным в террористическом акте. Ему назначено наказание в виде 11 лет лишения свободы. Первые три года осужденный проведет в тюрьме, а оставшийся срок — в колонии строгого режима. 

Полиция задержала приезжую с 152 граммами наркотиков во Всеволожском районе
У 30-летней женщины нашли при себе крупную партию синтетического наркотика на Токсовском шоссе в Кузьмоловском Всеволожского района 28 апреля в 07:55....
30.04.2026
109

Теги

поджог военкоматов Петербург

Популярное

На Октябрьской железной дороге задерживаются поезда в Петербург
08:28 28.04.2026

Пропавшую в Ленобласти больше недели назад пенсионерку нашли мертвой в лесу
15:10 27.04.2026

Минпросвещения установило даты летних каникул у школьников в России
07:40 28.04.2026

×
Самое интересное – у нас в ТГ. Подписывайтесь
подписка в телеграм Подписаться