Как рассказал в беседе с ТАСС руководитель департамента кредитования регионального бизнеса - старший вице-президент ВТБ Иван Розинский, в секторе жилищного строительства массовых проблем не наблюдается. При этом банк достаточно оптимистично смотрит на перспективы развития отрасли.

Согласно озвученным экспертом доводам, спрос на новое жилье в России в долгосрочной перспективе будет поддерживаться за счёт трёх важных факторов. Первый – это серьёзный износ существующего жилого фонда. Многие дома, возведённые ещё в советский период, уже выработали свой ресурс. Поэтому девелоперы будут продолжать регулярно обновлять жилой фонд.

Второй фактор – привлекательностью крупных городов, в том числе с благоприятным тёплым климатом, где всегда есть спрос на жильё. Мегаполисы притягивают население благодаря развитой инфраструктуре, возможностям трудоустройства и качеству жизни.

«Такие макро-истории фундаментально, на мой взгляд, определяют позитивное будущее жилое стройки. Если говорить уже о компаниях, то, конечно, отдельные проблемы могут быть, но при практичном и продуманном подходе они вполне решаемы», – заявил в интервью ТАСС Розинский.

Ну и третий, инвестиционный фактор – роль недвижимости как инструмента сбережения средств. По словам эксперта, для многих россиян приобретение жилья — это важный механизм сохранения капитала.

В итоге, по словам эксперта ВТБ, массовых проблем у девелоперов нет.