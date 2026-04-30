«Духовно-нравственную культуру России» начнут преподавать в российских школах.

В российских школах с нового учебного года введут в программу предмет «Духовно-нравственная культура России». Об этом 30 апреля сообщили в Минпросвещения РФ.

Новый предмет будут изучать во всех школах страны с 5 по 7 классы. Как подчеркнули в ведомстве, дисциплина была разработана по поручению президента Владимира Путина для формирования у подрастающего поколения мировоззрения на основе традиционных ценностей.

На изучение нового предмета в программе выделят 17 часов учебного временем. С 2027/2028 учебного года «Духовно-нравственную культуру России» будут изучать 6 и 7 классы, но уже 34 часа.