В школьную программу включат новый предмет со следующего учебного года

В школьную программу включат новый предмет со следующего учебного года

«Духовно-нравственную культуру России» начнут преподавать в российских школах.

В российских школах с нового учебного года введут в программу предмет «Духовно-нравственная культура России». Об этом 30 апреля сообщили в Минпросвещения РФ.

Новый предмет будут изучать во всех школах страны с 5 по 7 классы. Как подчеркнули в ведомстве, дисциплина была разработана по поручению президента Владимира Путина для формирования у подрастающего поколения мировоззрения на основе традиционных ценностей.

На изучение нового предмета в программе выделят 17 часов учебного временем. С 2027/2028 учебного года «Духовно-нравственную культуру России» будут изучать 6 и 7 классы, но уже 34 часа.

школы школьная программа Минпросвещения
Ленинградцев предупредили о серьезной ответственности за незаконные врезки в водопровод

За самовольное потребление предусмотрены не только штрафы, но и уголовное преследование.

Фото: Леноблводоканал

Летний период традиционно сопровождается резким ростом нагрузки на коммунальные сети. Однако увеличение расхода ресурсов возникает не только в результате активного использования воды для полива огородов и заполнения бассейнов, но и по вине незаконных врезок в трубы. Это приводит к падению давления в коммуникациях и перебоям в поставках.

В «Леноблводоканале» напомнили, что самовольное потребление воды карается законом. Так, согласно ст. 7.20 КоАП РФ нарушителям грозит штраф до 15 тысяч рублей. В случаях, когда ущерб предприятию превышает один миллион, абонентам грозит ответственность по ч. 1 ст. 165 УК РФ, что может закончиться лишением свободы на срок до двух лет.

«Гражданская ответственность — начисление платы за потреблённый ресурс, в том числе с применением повышающих коэффициентов. Ограничение или отключение водоснабжения — в случае самовольного подключения», —предупредили в компании.

При этом выявляются незаконные врезки довольно оперативно. Во всех производственных управлениях компании функционируют полевые бригады.

Леноблводоканал штрафы

На Октябрьской железной дороге задерживаются поезда в Петербург

Пропавшую в Ленобласти больше недели назад пенсионерку нашли мертвой в лесу
Минпросвещения установило даты летних каникул у школьников в России

