Володин: в России не станут снижать нештрафуемый порог превышения скорости

Володин: в России не станут снижать нештрафуемый порог превышения скорости

Ранее ряд источников утверждал, что в России могут снизить нештрафуемый порог превышения скорости с 20 до 2-3 км/ч. Спикер Госдумы заявил, что подобные меры не поддерживают ни в парламенте, ни в правительстве.

В России нет планов по снижению нештрафуемого порога превышения скорости автомобилистами до 2-3 км/ч вместо 20-ти. Ранее такое предложение выносилось на обсуждение одним из министерств правительства, но не было поддержано. Об этом 30 апреля сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

«Поэтому считаем недопустимым привносить в повестку тему, которая однозначно не будет поддержана. Что касается технических возможностей, они будут повышаться. Но возникает вопрос: стоит ли идти по этому пути? Мы считаем, не нужно», — заявил спикер парламента.

Володин также подчеркнул, что подавляющее большинство депутатов Госдумы всех фракций не поддерживают ужесточение требований.

Где в Ленобласти чаще всего кусают клещи

В Роспотребнадзоре рассказали о текущей ситуации в регионе, связанной с активностью паразитов.

За прошлую неделю в медучреждения Ленинградской области с жалобами на укусы клещей обратились 109 человек, в том числе 25 детей. Об этом 30 апреля сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

В топ-3 по частоте обращений попали Тихвинский (16), Всеволожский (12), а также Тосненский районы и Гатчинский округ (по 10).

«В указанный период случаев заболеваний клещевым боррелиозом и клещевым энцефалитом не зарегистрировано», — передает ведомство.

Также в регионе продолжается кампания по вакцинации населения от вирусов, передающихся паразитами. На сегодня в Ленобласти привито против клещевого энцефалита 4 200 человек, среди них 2 376 детей.

