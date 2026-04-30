Ранее ряд источников утверждал, что в России могут снизить нештрафуемый порог превышения скорости с 20 до 2-3 км/ч. Спикер Госдумы заявил, что подобные меры не поддерживают ни в парламенте, ни в правительстве.

В России нет планов по снижению нештрафуемого порога превышения скорости автомобилистами до 2-3 км/ч вместо 20-ти. Ранее такое предложение выносилось на обсуждение одним из министерств правительства, но не было поддержано. Об этом 30 апреля сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

«Поэтому считаем недопустимым привносить в повестку тему, которая однозначно не будет поддержана. Что касается технических возможностей, они будут повышаться. Но возникает вопрос: стоит ли идти по этому пути? Мы считаем, не нужно», — заявил спикер парламента.

Володин также подчеркнул, что подавляющее большинство депутатов Госдумы всех фракций не поддерживают ужесточение требований.