Долгожданное тепло вернется в 47-й регион с началом мая.
Облачная с прояснениями погода ожидается в Ленинградской области 1 мая. Местами ночью пройдет небольшой дождь, днем существенных осадков не ожидается. Ветер западный, юго-западный днем усилится до 5-10 м/с.
«Температура воздуха ночью -1...+4 гр., местами до -4 гр., днем +10...+15 гр., на западе местами до +18 гр. Ночью на дорогах местами гололедица. Атмосферное давление ночью существенно не изменится, днем будет понижаться», — рассказали в МЧС.