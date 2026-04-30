Под Петербургом нашли чудных лягушек небесно-голубого цвета

Под Петербургом нашли чудных лягушек небесно-голубого цвета

Остромордые лягушки необычного цвета наводнили болота в Сестрорецке. Со слов биолога Глазкова, так самцы пытаются найти себе пару.

Фото: Анна Лазарева/ «Каждой твари по паре»/ ТГ

Жители Курортного района Санкт-Петербурга стали свидетелями необычного природного явления: в водоемах Сестрорецка появились десятки остромордых лягушек ярко-голубого цвета.

Как рассказал биолог Павел Глазков, изменение цвета у этого вида земноводных — это временная особенность, которой обладают лишь самцы. Так они ищут себе пару в брачный период. Пока точно механизм этого процесса до конца не изучен, но биологи связывают его с работой хроматофоров — особых клеток кожи.

В обычное время эти лягушки имеют неприметный бурый окрас, который помогает им маскироваться в лесной подстилке. Весной, когда наступает брачный период, самцы преображаются, чтобы стать заметнее для самок. Помимо смены «наряда», кавалеры привлекают внимание характерным кваканьем, раздувая специальные горловые мешки. 

«Основную часть жизни они проводят в лесах и только весной массово устремляются к воде, чтобы здесь, подобно рыбам, отметать икру. Самки после откладывания икры возвращаются в лес. А самцы остаются на нерестилище почти месяц, чтобы постоянно оплодотворять икру», — пояснил эксперт.

В Петербурге задержана пожилая помощница мошенников: она оставила пенсионера без 1,7 млн рублей

Пенсионерка забрала у жертвы аферистов крупную сумму денег в рублях и валюте и передала неизвестным. Оказалось, что задержанная сама стала жертвой аферистов.

Полиция Центрального района Петербурга задержала 66-летнюю местную жительницу, подозреваемую в участии в мошеннической схеме. Ее жертвой стал 71-летний пенсионер.

Как сообщили в региональном главке МВД, 29 декабря 2025 года житель Моховой улицы обратился в полицию с заявлением о краже крупной суммы денег. По словам потерпевшего, неизвестные позвонили ему под предлогом необходимости декларирования средств и убедили передать курьеру накопления. Общий ущерб составил 1 756 418 рублей.

Минувшим днем оперативники задержали 66-летнюю женщину, подозреваемую в совершенном преступлении. В ходе разбирательства выяснились, что пожилая женщина сама стала жертвой аферистов. В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде обязательства о явке. Возбуждено уголовное дело.

