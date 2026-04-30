Остромордые лягушки необычного цвета наводнили болота в Сестрорецке. Со слов биолога Глазкова, так самцы пытаются найти себе пару.

Жители Курортного района Санкт-Петербурга стали свидетелями необычного природного явления: в водоемах Сестрорецка появились десятки остромордых лягушек ярко-голубого цвета.

Как рассказал биолог Павел Глазков, изменение цвета у этого вида земноводных — это временная особенность, которой обладают лишь самцы. Так они ищут себе пару в брачный период. Пока точно механизм этого процесса до конца не изучен, но биологи связывают его с работой хроматофоров — особых клеток кожи.

В обычное время эти лягушки имеют неприметный бурый окрас, который помогает им маскироваться в лесной подстилке. Весной, когда наступает брачный период, самцы преображаются, чтобы стать заметнее для самок. Помимо смены «наряда», кавалеры привлекают внимание характерным кваканьем, раздувая специальные горловые мешки.

«Основную часть жизни они проводят в лесах и только весной массово устремляются к воде, чтобы здесь, подобно рыбам, отметать икру. Самки после откладывания икры возвращаются в лес. А самцы остаются на нерестилище почти месяц, чтобы постоянно оплодотворять икру», — пояснил эксперт.