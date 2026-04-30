weather 3.7°
$ 74.80
88.64

Жителям Ленобласти рассказали, куда обращаться в случае проблем с водоснабжением

Жителям Ленобласти рассказали, куда обращаться в случае проблем с водоснабжением

«Леноблводоканал» в период майских праздников будет работать в круглосуточном режиме.

Фото: Леноблводоканал

В период майских праздников все службы региона будут работать в усиленном режиме, в том числе «Леноблводоканал». Об этом рассказали в пресс-службе компании.

В случае проблем с водоснабжением жители региона могут обращаться по номеру горячей линии 8 (812) 409-00-01, оставить сообщение в аккаунте социальной сети ВКонтакте Леноблводоканал или обратиться в производственное управление вашего района. Контакты опубликованы на сайте предприятия.

Теги

Леноблводоканал майские праздники
Новости outside

Половина болеющих раком пациентов ранее страдала одной и той же болезнью — исследование

Ученые проанализировали истории болезни 80 тысяч пациентов с онкологией и нашли одну закономерность. У половины из них ранее было ожирение.

Ожирение оказалось одним из факторов развития онкологических заболеваний. К такому выводу пришли ученые Оксфордского университета по результатам наблюдения за 80 тыс. пациентов, болеющих раком.

В ходе исследования эксперты выяснили, что у страдающих одним из 13 видов рака ранее было диагностировано ожирение. К ним относится рак легких, яичников, поджелудочной, предстательной и молочной желез, почек, кишечника, матки, мочевого пузыря, ЖКТ, а также  злокачественная меланома, гепатоцеллюлярная карцинома и неходжкинская лимфома.

Специалисты выяснили, что более чем половина людей с перечисленными диагнозами ранее имела проблемы с лишним весом. 

«На момент начала лечения самая высокая распространенность ожирения была у пациентов с раком матки, больных злокачественной меланомой и раком молочной железы. А самой низкой — при раке поджелудочной железы, ЖКТ, легких и кишечника», — указано в научной работе.

Фото на миниатюре: freepik

Теги

онкология болезни

Популярное

На Октябрьской железной дороге задерживаются поезда в Петербург
На Октябрьской железной дороге задерживаются поезда в Петербург

08:28 28.04.2026

Пропавшую в Ленобласти больше недели назад пенсионерку нашли мертвой в лесу
Пропавшую в Ленобласти больше недели назад пенсионерку нашли мертвой в лесу

15:10 27.04.2026

Минпросвещения установило даты летних каникул у школьников в России
Минпросвещения установило даты летних каникул у школьников в России

07:40 28.04.2026

×
Самое интересное – у нас в ТГ. Подписывайтесь
подписка в телеграм Подписаться