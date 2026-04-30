Ведомство добилось устранения нарушений безопасности на детской игровой площадке.
В Сосновом Бору привели в порядок детскую площадку на улице Красных Форто после вмешательства городской прокуратуры.
В ходе проверки соблюдения требований технического регламента о безопасности детских игровых площадок были выявлены серьезные нарушения.
«Установлено, что используемое игровое оборудование на детской площадке во дворе д. 1 по ул. Красных Фортов не отвечало требованиям безопасной эксплуатации, что создавало угрозу травмирования детей», — сообщили в надзорном ведомстве.
В итоге прокуратура направила в Сосновоборский городской суд заявление с требованием обязать администрацию устранить недостатки. На сегодняшний день ремонтные работы уже завершены.