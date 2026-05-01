Зампредседателя Совбеза РФ прибыл в Ленинградскую область с рабочей поездкой.

Заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев в ходе рабочей поездки в Ленинградскую область оценил меры по поддержке военнослужащих, а также осмотрел центры подготовки операторов дронов. Об этом сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.

«Подробно рассказал о кластере комплексного сопровождения и реабилитации участников СВО во Всеволожске. Внутри — 1500 услуг, 17 юридических лиц, 14 объектов, 11 зданий. В этом году в качестве эксперимента принимаем на реабилитацию воинов и из других регионов. Здесь бойцы проходят полный цикл: от протезирования и реабилитации до трудоустройства. В планах — построить при кластере Центр предпринимательства и деловой активности для участников СВО», — сообщил губернатор.

Также Дмитрий Медведев вместе с полпредом президента РФ в СЗФО Игорем Руденя и губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым посетили учебный центр Ленинградского военного округа, на базе которого ведется обучение операторов беспилотных систем. Сегодня здесь выпускаются порядка 150 курсантов в месяц, хотя раньше было не больше 30. Губернатор также рассказал делегации о планах строительства нового специализированного полигона в Гарболово.