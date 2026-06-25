Сенатор подчеркнул, что Ленобласть заинтересован в сотрудничестве со всеми, кто проявляет интерес к продукции региона.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко и посол Танзании Фредрик Ибрагим Кибута на этой неделе обсудили расширение сотрудничества. Стороны уделили внимание ключевым направлениям взаимодействия — от логистики и транспортных коридоров до развития агропромышленного комплекса.

Как отметил сенатор от Ленинградской области Сергей Перминов, сотрудничество с Танзанией носит взаимовыгодный характер.

«Ленинградская область заинтересована в стабильном сотрудничестве с теми, кто проявляет интерес к продукции региона. Взаимовыгодные контакты идут на пользу как партнерам, которые нуждаются в качественных товарах по конкурентным ценам, так и субъекту, который не только сохраняет рабочие места, но и получает дополнительные отчисления в свой бюджет», — цитирует сенатора «ЛенТВ24».

Лучшая демонстрация эффективности выбранного курса — статистика. За прошлый год объем товарооборота между регионом и африканской страной увеличился более чем в три раза. Способствует этому в том числе развитость портовой инфраструктуры Ленинградской области.

«Развитая портовая инфраструктура позволяет расширять морские перевозки между Усть-Лугой и Дар-эс-Саламом, в том числе с целью вовлечения других стран Африки. Среди важных направлений — сфера АПК, где есть значительный взаимный потенциал поставок различных товаров. Можно не сомневаться в том, что масштаб сотрудничества продолжит увеличиваться», — добавил сенатор.