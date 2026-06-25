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Сергей Перминов рассказал о перспективах сотрудничества Ленобласти и Танзании

Сенатор подчеркнул, что Ленобласть заинтересован в сотрудничестве со всеми, кто проявляет интерес к продукции региона.

Сергей Перминов рассказал о перспективах сотрудничества Ленобласти и Танзании - Сенатор подчеркнул, что Ленобласть заинтересован в сотрудничестве со всеми, кто проявляет интерес к
Фото: 47channel

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко и посол Танзании Фредрик Ибрагим Кибута на этой неделе обсудили расширение сотрудничества. Стороны уделили внимание ключевым направлениям взаимодействия — от логистики и транспортных коридоров до развития агропромышленного комплекса.

Как отметил сенатор от Ленинградской области Сергей Перминов, сотрудничество с Танзанией носит взаимовыгодный характер.

«Ленинградская область заинтересована в стабильном сотрудничестве с теми, кто проявляет интерес к продукции региона. Взаимовыгодные контакты идут на пользу как партнерам, которые нуждаются в качественных товарах по конкурентным ценам, так и субъекту, который не только сохраняет рабочие места, но и получает дополнительные отчисления в свой бюджет», — цитирует сенатора «ЛенТВ24».

Лучшая демонстрация эффективности выбранного курса — статистика. За прошлый год объем товарооборота между регионом и африканской страной увеличился более чем в три раза. Способствует этому в том числе развитость портовой инфраструктуры Ленинградской области.

«Развитая портовая инфраструктура позволяет расширять морские перевозки между Усть-Лугой и Дар-эс-Саламом, в том числе с целью вовлечения других стран Африки. Среди важных направлений — сфера АПК, где есть значительный взаимный потенциал поставок различных товаров. Можно не сомневаться в том, что масштаб сотрудничества продолжит увеличиваться», — добавил сенатор.

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Теги

Сергей Перминов Танзания
Новости Для души

Чем угостить появившегося на даче ежа

Ветеринар рассказала, какие угощения можно дать незваному гостю, а от каких продуктов ему может стать плохо.

Если рядом с вашей дачей поселился еж, и вы очень хотите его угостить, важно помнить, что это животное далеко не всеядное. Некоторые продукты могут навредить лесному жителю, рассказала ветеринар Кристина Гриненко в беседе с «Доктором Питером».

Так, прежде всего важно помнить, что ежи не переносят лактозу. Это значит, что все молочные продукты под запретом. В противном случае лесной обитатель может столкнуться с сильной диареей.

Кроме того, не стоит угощать ежа конфетами, луком и чесноком, кашами, супами, шашлыком, хлебом, орехами, цитрусовыми экзотическими фруктами.

Среди разрешенных продуктов ветеринар назвала влажный кошачий корм (но не рыбный и желательно премиум-сегмента), курица, индейка, говядина, вареные субпродукты, перепелиные и куриные яйца, овощи, фрукты и ягоды.

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Фото на миниатюре: magnific

Теги

дача еж дикие животные

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