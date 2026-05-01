Председатель Госдумы сообщил о важных изменениях в законодательстве, охватывающих социально-экономическую сферу страны.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин представил пакет новых законодательных инициатив, вступающих в силу в мае.

Одной из новых мер станет расширение программы ежемесячных пособий в связи с рождением и воспитанием детей. Теперь выплаты сохранятся даже в случае небольшого увеличения доходов многодетных семей. Ожидается, что изменения в законодательстве охватят более 231 тысячи человек.

Также расширяются меры поддержки участников СВО и их близких: квоты на поступление в вузы для вдов и вдовцов ветеранов, бесплатный проезд родственников к раненым сотрудникам Росгвардии. Также доходы инвалидов и ветеранов теперь защищены от взыскания.