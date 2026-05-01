Новости Социум

Вячеслав Володин рассказал о новых законах, вступающих в силу в мае

Председатель Госдумы сообщил о важных изменениях в законодательстве, охватывающих социально-экономическую сферу страны. 

Вячеслав Володин рассказал о новых законах, вступающих в силу в мае - Председатель Госдумы сообщил о важных изменениях в законодательстве, охватывающих социально-экономич
Фото: magnific. com

Спикер Госдумы Вячеслав Володин представил пакет новых законодательных инициатив, вступающих в силу в мае. 

Одной из новых мер станет расширение программы ежемесячных пособий в связи с рождением и воспитанием детей. Теперь выплаты сохранятся даже в случае небольшого увеличения доходов многодетных семей. Ожидается, что изменения в законодательстве охватят более 231 тысячи человек.

Также расширяются меры поддержки участников СВО и их близких: квоты на поступление в вузы для вдов и вдовцов ветеранов, бесплатный проезд родственников к раненым сотрудникам Росгвардии. Также доходы инвалидов и ветеранов теперь защищены от взыскания.

Вячеслав Володин рассказал о новых законах, вступающих в силу в мае - Председатель Госдумы сообщил о важных изменениях в законодательстве, охватывающих социально-экономичВячеслав Володин рассказал о новых законах, вступающих в силу в мае - Председатель Госдумы сообщил о важных изменениях в законодательстве, охватывающих социально-экономичВячеслав Володин рассказал о новых законах, вступающих в силу в мае - Председатель Госдумы сообщил о важных изменениях в законодательстве, охватывающих социально-экономичВячеслав Володин рассказал о новых законах, вступающих в силу в мае - Председатель Госдумы сообщил о важных изменениях в законодательстве, охватывающих социально-экономичВячеслав Володин рассказал о новых законах, вступающих в силу в мае - Председатель Госдумы сообщил о важных изменениях в законодательстве, охватывающих социально-экономичВячеслав Володин рассказал о новых законах, вступающих в силу в мае - Председатель Госдумы сообщил о важных изменениях в законодательстве, охватывающих социально-экономичВячеслав Володин рассказал о новых законах, вступающих в силу в мае - Председатель Госдумы сообщил о важных изменениях в законодательстве, охватывающих социально-экономич

Володин: в России не станут снижать нештрафуемый порог превышения скорости
Ранее ряд источников утверждал, что в России могут снизить нештрафуемый порог превышения скорости с 20 до 2-3 км/ч. Спикер Госдумы заявил, что подобны...
Новости Происшествия

Массовая авария с участием 5 машин произошла в Волосовском районе

Полиция проводит проверку по факту ДТП на трассе «Нарва».

В Волосовском районе Ленинградской области произошла массовая авария с участием пяти автомобилей. В результате происшествия два человека госпитализированы.

Как передает региональный главк МВД, сообщение о ДТП на 78-м километре трассы «Нарва» поступило поздним вечером, 30 апреля. Женщина за рулем «Форда Фокус» не выдержала дистанцию и допустила столкновение с «Фиат Линеа», а затем выехала на встречную полосу. В результате в аварию попали еще три автомобиля.

В результате ДТП пострадали два человека. Их госпитализировали в больницу.

Две фуры и бензовоз столкнулись на М-11 в Тосненском районе
В результате аварии есть пострадавшие. Фото: Аварийно-спасательная служба Ленинградской области/ МАХ Серьезная авария между тремя большегрузами произо...
