В этом году, объявленном ранее Годом единства народов России, праздничная дата имеет особое значение, заявил губернатор региона.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко поздравил земляков с 1 мая — Праздником Весны и Труда. Как отметил глава региона, в этом году Первомай имеет особое значение.

«В этом году, объявленном Годом единства народов России, Первомай обретает особое звучание. Нас объединяют не просто профессии или возраст — нас роднят общие ценности: созидание, мир, семья и вера. Ленинградская земля всегда славилась людьми дела: династиями мастеров, инженеров, врачей, педагогов, деятелей культуры. Сегодня трудовой фронт проходит не только на заводах и в полях, но и в цехах предприятий оборонно-промышленного комплекса, в госпиталях и медицинских центрах», — обратился губернатор.

Александр Дрозденко выразил слова благодарности коллективам, которые обеспечивают нужды бойцов на передовой и оказывают помощь в их лечении и реабилитации. Как подчеркнул глава Ленобласти, эта работа — огромный вклад в общий успех.

«Пусть весна вдохновляет на новые планы, а работа приносит гордость. Здоровья вам, удачи и настоящего первомайского тепла!», — добавил губернатор.