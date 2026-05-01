Для души Новости

Александр Дрозденко обратился к жителям Ленобласти по случаю Праздника Весны и Труда

В этом году, объявленном ранее Годом единства народов России, праздничная дата имеет особое значение, заявил губернатор региона.

Фото: Александр Дрозденко/ МАХ

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко поздравил земляков с 1 мая — Праздником Весны и Труда. Как отметил глава региона, в этом году Первомай имеет особое значение.

«В этом году, объявленном Годом единства народов России, Первомай обретает особое звучание. Нас объединяют не просто профессии или возраст — нас роднят общие ценности: созидание, мир, семья и вера. Ленинградская земля всегда славилась людьми дела: династиями мастеров, инженеров, врачей, педагогов, деятелей культуры. Сегодня трудовой фронт проходит не только на заводах и в полях, но и в цехах предприятий оборонно-промышленного комплекса, в госпиталях и медицинских центрах», — обратился губернатор.

Александр Дрозденко выразил слова благодарности коллективам, которые обеспечивают нужды бойцов на передовой и оказывают помощь в их лечении и реабилитации. Как подчеркнул глава Ленобласти,  эта работа — огромный вклад в общий успех.

«Пусть весна вдохновляет на новые планы, а работа приносит гордость. Здоровья вам, удачи и настоящего первомайского тепла!», — добавил губернатор.

Новости Происшествия

Массовая авария с участием 5 машин произошла в Волосовском районе

Полиция проводит проверку по факту ДТП на трассе «Нарва».

В Волосовском районе Ленинградской области произошла массовая авария с участием пяти автомобилей. В результате происшествия два человека госпитализированы.

Как передает региональный главк МВД, сообщение о ДТП на 78-м километре трассы «Нарва» поступило поздним вечером, 30 апреля. Женщина за рулем «Форда Фокус» не выдержала дистанцию и допустила столкновение с «Фиат Линеа», а затем выехала на встречную полосу. В результате в аварию попали еще три автомобиля.

В результате ДТП пострадали два человека. Их госпитализировали в больницу.

На Октябрьской железной дороге задерживаются поезда в Петербург
Пропавшую в Ленобласти больше недели назад пенсионерку нашли мертвой в лесу
Минпросвещения установило даты летних каникул у школьников в России

