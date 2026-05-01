Серьезная авария между тремя большегрузами произошла минувшей ночью в Тосненском районе Ленинградской области. Об этом 1 мая сообщает Аварийно-спасательная служба Ленинградской области.

По имеющейся информации, две фуры и один бензовоз столкнулись на 604-м километре трассы М-11 в районе деревни Сустьс-конек. В результате ЧП есть пострадавшие, их состояние пока неизвестно.

Как уточнили спасатели, цистерна бензовоза, несмотря на сильный удар, осталась цела, разлива топлива не произошло.