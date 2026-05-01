Новости Происшествия

Две фуры и бензовоз столкнулись на М-11 в Тосненском районе

В результате аварии есть пострадавшие.

Фото: Аварийно-спасательная служба Ленинградской области/ МАХ

Серьезная авария между тремя большегрузами произошла минувшей ночью в Тосненском районе Ленинградской области. Об этом 1 мая сообщает Аварийно-спасательная служба Ленинградской области.

По имеющейся информации, две фуры и один бензовоз столкнулись на 604-м километре трассы М-11 в районе деревни Сустьс-конек. В результате ЧП есть пострадавшие, их состояние пока неизвестно.

Как уточнили спасатели, цистерна бензовоза, несмотря на сильный удар, осталась цела, разлива топлива не произошло.

Новости Происшествия

Массовая авария с участием 5 машин произошла в Волосовском районе

Полиция проводит проверку по факту ДТП на трассе «Нарва».

В Волосовском районе Ленинградской области произошла массовая авария с участием пяти автомобилей. В результате происшествия два человека госпитализированы.

Как передает региональный главк МВД, сообщение о ДТП на 78-м километре трассы «Нарва» поступило поздним вечером, 30 апреля. Женщина за рулем «Форда Фокус» не выдержала дистанцию и допустила столкновение с «Фиат Линеа», а затем выехала на встречную полосу. В результате в аварию попали еще три автомобиля.

В результате ДТП пострадали два человека. Их госпитализировали в больницу.

