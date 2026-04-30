Главная / Новости / Футболист проведет 11 лет в колонии за попытку поджога военкомата Ленобласти

Новости Происшествия

Футболист проведет 11 лет в колонии за попытку поджога военкомата Ленобласти

Против 21-летнего было возбуждено уголовное дело о теракте.

Первый Западный окружной военный суд озвучил приговор 21-летнему молодому человеку за попытку совершения теракта у здания Ленинградского областного военкомата.

По версии следствия, в декабре 2024 года ныне осужденный получил задание от неизвестного куратора совершить диверсию. Следуя инструкциям, молодой человек изготовил самодельные зажигательные смеси и отправился к зданию военкомата на пересечении набережной Фонтанки и улицы Гороховой в Петербурге. Там он бросил бутылки с горючим в дверь и окно учреждения

Суд признал жителя Ленинградской области виновным в террористическом акте. Ему назначено наказание в виде 11 лет лишения свободы. Первые три года осужденный проведет в тюрьме, а оставшийся срок — в колонии строгого режима. 

Полиция задержала приезжую с 152 граммами наркотиков во Всеволожском районе
У 30-летней женщины нашли при себе крупную партию синтетического наркотика на Токсовском шоссе в Кузьмоловском Всеволожского района 28 апреля в 07:55....
30.04.2026
109

поджог военкоматов Петербург
Неизвестные устроили пожар в заказнике "Кургальский"

В результате пала травы огонь перекинулся на лес, а также повредил участок экотропы.

Фото: ЛОГБУ «Дирекция ООПТ Ленинградской области»/ВК

В заказнике «Кургальский» в Кингисеппском районе Ленобласти устраняют последствия пожара. Неизвестные подожгли сухую траву, из-за чего был поврежден лес и участок экотропы «Долина реки Выбья и Лужская губа».

Как рассказали в Дирекции ООПТ Ленинградской области, площадь возгорания составила 0,6 гектара. В районе 20:00 минувшего вечера открытое горение ликвидировали.

«Напоминаем, пал травы опасен и незаконен, нередко вызывает возгорания на огромных площадях, уничтожая и растения, и деревья, и животных. Кроме того, в Ленинградской области продолжается пожароопасный сезон, и открытый огонь под запретом во всех лесах», — обратились в Дирекции.

Гостей заказника также призывают к осторожности во время экскурсии — часть деревянного настила повреждена. В скором времени уничтоженные огнем фрагменты будут заменены. 

Петербуржец угнал и сжег иномарку бросившей его жительницы Ленобласти
Мужчина угнал Volkswagen Golf у бросившей его знакомой, а затем разбил в нем заднее окно и поджег его в Санкт-Петербурге. В полицию обратилась 35-летн...
30.04.2026
164

пожар природный заказник «Кургальский»

