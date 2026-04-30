Против 21-летнего было возбуждено уголовное дело о теракте.

Первый Западный окружной военный суд озвучил приговор 21-летнему молодому человеку за попытку совершения теракта у здания Ленинградского областного военкомата.

По версии следствия, в декабре 2024 года ныне осужденный получил задание от неизвестного куратора совершить диверсию. Следуя инструкциям, молодой человек изготовил самодельные зажигательные смеси и отправился к зданию военкомата на пересечении набережной Фонтанки и улицы Гороховой в Петербурге. Там он бросил бутылки с горючим в дверь и окно учреждения

Суд признал жителя Ленинградской области виновным в террористическом акте. Ему назначено наказание в виде 11 лет лишения свободы. Первые три года осужденный проведет в тюрьме, а оставшийся срок — в колонии строгого режима.