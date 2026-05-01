Пищевая сода не просто кулинарный ингредиент, а универсальное средство для дома, которое может заменить целый арсенал бытовой химии.

Многие хозяйки привыкли доверять покупным чистящим средствам из супермаркетов. Однако целый ряд задач в быту способна решить простая пищевая сода. Эксперты рассказали, как можно применить это бюджетное средство в быту.

Так, сода является мощным поглотителем запахов: достаточно насыпать ее в небольшой контейнер и поставить в холодильник или шкаф, чтобы избавиться от неприятных ароматов. Также лайфхак сработает и с обувью: достаточно оставить чайную ложку чудо-порошка в тканевом мешочке на пару часов.

Также сода является отличным абразивным средством. Смешав соду с небольшим количеством воды до состояния пасты, можно легко удалить желтый налет с посуды или вернуть блеск плиточным швам в ванной комнате. Еще одно полезное применение — удаление сложных пятне при стирке. Всего стакан порошка в барабан стиральной машины вернет вещам былой вид.