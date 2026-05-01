В Росгвардии рассказали, на что нужно обратить внимание перед тем, как уехать из квартиры.

Грабители при выборе цели для квартирной кражи обращают внимание на ряд признаков, говорящих о том, что хозяев долго нет дома. Например, переполненный почтовый ящик или рекламные листовки и буклеты, у входной двери, которые никто не убирает. Об этом РИА Новости рассказал и.о. начальника Управления вневедомственной охраны Росгвардии по Московской области Игорь Кирсанов.

Он посоветовал россиян перед длительным отъездом договориться с соседями или знакомыми, чтобы они регулярно проверяли почту и убирали мусор. Также не стоит активно публикаовать в социальных сетях информацию о планируемом отпуске или размещать фото и видео с отдыха. Так вы дадите понять злоумышленникам, что вас нет дома длительное время.

«Если вы все-таки сообщили общественности о том, что ближайшие дни проведете вдали от дома, то отключите определение местоположения, чтобы не облегчать задачу злоумышленникам», — посоветовал Кирсанов.