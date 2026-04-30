Пенсионерка забрала у жертвы аферистов крупную сумму денег в рублях и валюте и передала неизвестным. Оказалось, что задержанная сама стала жертвой мошенников.

Полиция Центрального района Петербурга задержала 66-летнюю местную жительницу, подозреваемую в участии в мошеннической схеме. Ее жертвой стал 71-летний пенсионер.

Как сообщили в региональном главке МВД, 29 декабря 2025 года житель Моховой улицы обратился в полицию с заявлением о краже крупной суммы денег. По словам потерпевшего, неизвестные позвонили ему под предлогом необходимости декларирования средств и убедили передать курьеру накопления. Общий ущерб составил 1 756 418 рублей.

Минувшим днем оперативники задержали 66-летнюю женщину, подозреваемую в совершенном преступлении. В ходе разбирательства выяснились, что пожилая женщина сама стала жертвой аферистов. В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде обязательства о явке. Возбуждено уголовное дело.