weather 6.2°
$ 74.80
88.64

В Петербурге задержана пожилая помощница мошенников: она оставила пенсионера без 1,7 млн рублей

Новости Происшествия

В Петербурге задержана пожилая помощница мошенников: она оставила пенсионера без 1,7 млн рублей

Пенсионерка забрала у жертвы аферистов крупную сумму денег в рублях и валюте и передала неизвестным. Оказалось, что задержанная сама стала жертвой мошенников.

Полиция Центрального района Петербурга задержала 66-летнюю местную жительницу, подозреваемую в участии в мошеннической схеме. Ее жертвой стал 71-летний пенсионер.

Как сообщили в региональном главке МВД, 29 декабря 2025 года житель Моховой улицы обратился в полицию с заявлением о краже крупной суммы денег. По словам потерпевшего, неизвестные позвонили ему под предлогом необходимости декларирования средств и убедили передать курьеру накопления. Общий ущерб составил 1 756 418 рублей.

Минувшим днем оперативники задержали 66-летнюю женщину, подозреваемую в совершенном преступлении. В ходе разбирательства выяснились, что пожилая женщина сама стала жертвой аферистов. В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде обязательства о явке. Возбуждено уголовное дело.

Вам будет интересно
Бывший полицейский задержан за присвоение 9 млн рублей при задержании в Петербурге
Бывшего полицейского обвинили в хищении 9 млн руб. у задержанного во время силового задержания в апарт-отеле на Социалистической улице в Санкт-Петербу...
30.04.2026
174

Теги

Петербург мошенники
Новости Социум

В Сосновом Бору привели в порядок детскую площадку после вмешательства прокуратуры

Ведомство добилось устранения нарушений безопасности на детской игровой площадке.

В Сосновом Бору привели в порядок детскую площадку на улице Красных Форто после вмешательства городской прокуратуры.

В ходе проверки соблюдения требований технического регламента о безопасности детских игровых площадок были выявлены серьезные нарушения. 

«Установлено, что используемое игровое оборудование на детской площадке во дворе д. 1 по ул. Красных Фортов не отвечало требованиям безопасной эксплуатации, что создавало угрозу травмирования детей», — сообщили в надзорном ведомстве.

В итоге прокуратура направила в Сосновоборский городской суд заявление с требованием обязать администрацию устранить  недостатки. На сегодняшний день ремонтные работы уже завершены.

Вам будет интересно
Неизвестные устроили пожар в заказнике "Кургальский"
В результате пала травы огонь перекинулся на лес, а также повредил участок экотропы. Фото: ЛОГБУ Дирекция ООПТ Ленинградской области/ВК В заказнике...
30.04.2026
132

Теги

Сосновый Бор прокуратура

Популярное

На Октябрьской железной дороге задерживаются поезда в Петербург
На Октябрьской железной дороге задерживаются поезда в Петербург

08:28 28.04.2026

Пропавшую в Ленобласти больше недели назад пенсионерку нашли мертвой в лесу
Пропавшую в Ленобласти больше недели назад пенсионерку нашли мертвой в лесу

15:10 27.04.2026

Минпросвещения установило даты летних каникул у школьников в России
Минпросвещения установило даты летних каникул у школьников в России

07:40 28.04.2026

×
Самое интересное – у нас в ТГ. Подписывайтесь
подписка в телеграм Подписаться