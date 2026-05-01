Мальчик ушел на прогулку и заблудился в лесном массиве. Нашли пропавшего только ночью.
В Киришском районе Ленинградской области нашли пропавшего подростка. Мальчик несколько часов провел один в холодном и темном лесу.
Как рассказали в Аварийно-спасательной службе, сообщение о пропаже ребенка поступило минувшим вечером. Указывалось, что подросток заблудился в лесном массиве под Киришами. Спустя несколько часов поисков школьника нашли. Его здоровью ничего не угрожает.
«На месте поиска работали спасатели поисково-спасательного отряда г. Новая Ладога, сотрудники полиции, добровольцы и местные жители», — рассказали спасатели.