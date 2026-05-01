Новости Происшествия

Спасатели нашли пропавшего под Киришами подростка в лесу

Мальчик ушел на прогулку и заблудился в лесном массиве. Нашли пропавшего только ночью.

Фото: Аварийно-спасательная служба ЛО/ МАХ

В Киришском районе Ленинградской области нашли пропавшего подростка. Мальчик несколько часов провел один в холодном и темном лесу.

Как рассказали в Аварийно-спасательной службе, сообщение о пропаже ребенка поступило минувшим вечером. Указывалось, что подросток заблудился в лесном массиве под Киришами. Спустя несколько часов поисков школьника нашли. Его здоровью ничего не угрожает. 

«На месте поиска работали спасатели поисково-спасательного отряда г. Новая Ладога, сотрудники полиции, добровольцы и местные жители», — рассказали спасатели.

Две фуры и бензовоз столкнулись на М-11 в Тосненском районе

В результате аварии есть пострадавшие.

Фото: Аварийно-спасательная служба Ленинградской области/ МАХ

Серьезная авария между тремя большегрузами произошла минувшей ночью в Тосненском районе Ленинградской области. Об этом 1 мая сообщает Аварийно-спасательная служба Ленинградской области.

По имеющейся информации, две фуры и один бензовоз столкнулись на 604-м километре трассы М-11 в районе деревни Сустьс-конек. В результате ЧП есть пострадавшие, их состояние пока неизвестно.

Как уточнили спасатели, цистерна бензовоза, несмотря на сильный удар, осталась цела, разлива топлива не произошло.

