Полиция проводит проверку по факту ДТП на трассе «Нарва».

В Волосовском районе Ленинградской области произошла массовая авария с участием пяти автомобилей. В результате происшествия два человека госпитализированы.

Как передает региональный главк МВД, сообщение о ДТП на 78-м километре трассы «Нарва» поступило поздним вечером, 30 апреля. Женщина за рулем «Форда Фокус» не выдержала дистанцию и допустила столкновение с «Фиат Линеа», а затем выехала на встречную полосу. В результате в аварию попали еще три автомобиля.

В результате ДТП пострадали два человека. Их госпитализировали в больницу.