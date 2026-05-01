Главная / Новости / В МЧС напомнили дачникам о запрете на пал сухой травы

Новости Социум

В МЧС напомнили дачникам о запрете на пал сухой травы

Россиян призывают строго соблюдать правила пожарной безопасности в период майских праздников.

Фото: МЧС России

МЧС России напомнило гражданам о строгом запрете на пал сухой травы и сжигание мусора. Игнорирование правил пожарной безопасности может привести к административной и даже уголовной ответственности.

Весенне-летний период традиционно сопровождается ростом числа пожаров. Спасатели подчеркивают, что горение сухой растительности — процесс крайне опасный и почти неуправляемый. Чтобы обезопасить себя и свое имущество, владельцам земельных участков необходимо соблюдать ряд важных правил. Категорически запрещено сжигать мусор и траву в полях или вблизи жилых строений. При необходимости утилизации сухостоя делать это можно только в металлической бочке, установленной в отдалении от построек, и при наличии средств пожаротушения.

Также важно не оставлять разведенный огонь без присмотра. Если вы стали свидетелем пожара, попытайтесь принять меры к тушению и незамедлительно вызывайте помощь по номеру 112.

пал травы мчс россии
Об этих применениях обычной соды вы могли не знать: топ-5 лайфхаков для дома от опытных хозяек

Пищевая сода не просто кулинарный ингредиент, а универсальное средство для дома, которое может заменить целый арсенал бытовой химии.

Фото: magnific. com

Многие хозяйки привыкли доверять покупным чистящим средствам из супермаркетов. Однако целый ряд задач в быту способна решить простая пищевая сода. Эксперты рассказали, как можно применить это бюджетное средство в быту.

Так, сода является мощным поглотителем запахов: достаточно насыпать ее в небольшой контейнер и поставить в холодильник или шкаф, чтобы избавиться от неприятных ароматов. Также лайфхак сработает и с обувью: достаточно оставить чайную ложку чудо-порошка в тканевом мешочке на пару часов.

Также сода является отличным абразивным средством. Смешав соду с небольшим количеством воды до состояния пасты, можно легко удалить желтый налет с посуды или вернуть блеск плиточным швам в ванной комнате. Еще одно полезное применение — удаление сложных пятне при стирке. Всего стакан порошка в барабан стиральной машины вернет вещам былой вид. 

