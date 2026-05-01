Россиян призывают строго соблюдать правила пожарной безопасности в период майских праздников.

МЧС России напомнило гражданам о строгом запрете на пал сухой травы и сжигание мусора. Игнорирование правил пожарной безопасности может привести к административной и даже уголовной ответственности.

Весенне-летний период традиционно сопровождается ростом числа пожаров. Спасатели подчеркивают, что горение сухой растительности — процесс крайне опасный и почти неуправляемый. Чтобы обезопасить себя и свое имущество, владельцам земельных участков необходимо соблюдать ряд важных правил. Категорически запрещено сжигать мусор и траву в полях или вблизи жилых строений. При необходимости утилизации сухостоя делать это можно только в металлической бочке, установленной в отдалении от построек, и при наличии средств пожаротушения.

Также важно не оставлять разведенный огонь без присмотра. Если вы стали свидетелем пожара, попытайтесь принять меры к тушению и незамедлительно вызывайте помощь по номеру 112.