Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту трагедии.

В Выборге следователи выясняют обстоятельства гибели трех человек. Их тела нашли после ликвидации пожара в квартире по улице Мира.

По информации СК, в огне погибли двое мужчин в возрасте 36 и 47 лет, а также 36-летняя женщина. Предварительно, причиной смерти людей стало отравление угарным газом.

Следственный отдел по городу Выборгу возбудил уголовное дело в рамках ч. 3 ст. 109 УК РФ — причинение смерти по неосторожности двум и более лицам.

В настоящее время ведется комплекс следственных действий. Назначены судебно-медицинская и пожаротехническая экспертизы, которые помогут установить точные причины трагедии.