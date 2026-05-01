Тела трех человек нашли после квартирного пожара в Выборге

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту трагедии.

В Выборге следователи выясняют обстоятельства гибели трех человек. Их тела нашли после ликвидации пожара в квартире по улице Мира.

По информации СК, в огне погибли двое мужчин в возрасте 36 и 47 лет, а также 36-летняя женщина. Предварительно, причиной смерти людей стало отравление угарным газом.

Следственный отдел по городу Выборгу возбудил уголовное дело в рамках ч. 3 ст. 109 УК РФ — причинение смерти по неосторожности двум и более лицам.

В настоящее время ведется комплекс следственных действий. Назначены судебно-медицинская и пожаротехническая экспертизы, которые помогут установить точные причины трагедии. 

Названы пять отраслей с зарплатами свыше 200 тысяч рублей

Аналитики рассказали, в каких сферах россияне могут зарабатывать больше 200 тысяч рублей.

По итогам февраля в пяти российских отраслях средняя заработная плата превысила отметку в 200 тысяч рублей. Об этом пишет агентство РИА Новости со ссылкой на данные статистики.

Так, первое место по уровню доходов в конце зимы удерживала табачная промышленность. Средний заработок специалистов в этой сфере достиг 355 тысяч рублей. Также в список высокодоходных вошли финансовое и страховое дело (217 тысяч рублей), нефтегазовая отрасль и IT-сектор (по 207 тысяч рублей) и сфера воздушного и космического транспорта (205 тысяч рублей).

Эксперты отмечают, что статистика учитывает среднемесячную начисленную заработную плату до вычета НДФЛ, включая все премиальные выплаты. При расчетах учитываются доходы всех категорий сотрудников, в том числе и тех, кто получает сверхвысокие оклады.

Средний же размер зарплаты по стране в феврале достиг 103,9 тысячи рублей,.

