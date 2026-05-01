Новости Социум

В России утвердили критерии оценки эффективности работы автошкол

Соответствующий приказ МВД начнет действовать с конца мая этого года.

Министерство внутренних дел России утвердило перечень критериев, по которым будет оцениваться эффективность организаций, занимающихся подготовкой водителей. Документ начнет действовать с 28 мая этого года.

Согласно тексту приказа, ключевыми показателями эффективности станут результаты сдачи экзаменов. В частности, будет учитываться процент выпускников, успешно прошедших испытания с первой попытки, а также общее количество пересдач.

Еще одним критерием будет статистика ДТП с участием водителей-новичков, повлекших за собой гибель или травмы людей. Показатель хотят рассчитывать пропорционально — на каждую тысячу выпускников конкретной автошколы. 

Новости Экономика

Названы пять отраслей с зарплатами свыше 200 тысяч рублей

Аналитики рассказали, в каких сферах россияне могут зарабатывать больше 200 тысяч рублей.

По итогам февраля в пяти российских отраслях средняя заработная плата превысила отметку в 200 тысяч рублей. Об этом пишет агентство РИА Новости со ссылкой на данные статистики.

Так, первое место по уровню доходов в конце зимы удерживала табачная промышленность. Средний заработок специалистов в этой сфере достиг 355 тысяч рублей. Также в список высокодоходных вошли финансовое и страховое дело (217 тысяч рублей), нефтегазовая отрасль и IT-сектор (по 207 тысяч рублей) и сфера воздушного и космического транспорта (205 тысяч рублей).

Эксперты отмечают, что статистика учитывает среднемесячную начисленную заработную плату до вычета НДФЛ, включая все премиальные выплаты. При расчетах учитываются доходы всех категорий сотрудников, в том числе и тех, кто получает сверхвысокие оклады.

Средний же размер зарплаты по стране в феврале достиг 103,9 тысячи рублей,.

