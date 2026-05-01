Министерство внутренних дел России утвердило перечень критериев, по которым будет оцениваться эффективность организаций, занимающихся подготовкой водителей. Документ начнет действовать с 28 мая этого года.

Согласно тексту приказа, ключевыми показателями эффективности станут результаты сдачи экзаменов. В частности, будет учитываться процент выпускников, успешно прошедших испытания с первой попытки, а также общее количество пересдач.

Еще одним критерием будет статистика ДТП с участием водителей-новичков, повлекших за собой гибель или травмы людей. Показатель хотят рассчитывать пропорционально — на каждую тысячу выпускников конкретной автошколы.