Игорь Руденя поздравил россиян с Днем Весны и Труда

Игорь Руденя поздравил россиян с Днем Весны и Труда

Полномочный представитель Президента России в СЗФО Игорь Руденя обратился к гражданам по случаю Дня Весны и Труда. 

«Этот праздник неизменно символизирует уважение нашего народа к созидательному труду, ответственность за будущее нашей Родины, гордость за достижения каждого - от успехов за школьной партой до профессиональных свершений и Побед», — заявил Игорь Руденя.

Он подчеркнул, что трудолюбие среди россиян всегда было в почете. Опорой страны во все времена были профессионалы, люди, ответственно подходящие к своему ремеслу. Их навыки, опыт и традиции являются примером для новых поколений.

«Желаю всем жителям Северо-Запада уверенности в собственных силах, семейного благополучия и новых трудовых свершений! Результатами общего труда жителей Северо-Западного федерального круга развивается и крепнет наша великая Россия!», — добавил Игорь Руденя.

По каким признакам домушники выбирают квартиры для ограбления

В Росгвардии рассказали, на что нужно обратить внимание перед тем, как уехать из квартиры.

По каким признакам домушники выбирают квартиры для ограбления - В Росгвардии рассказали, на что нужно обратить внимание перед тем, как уехать из квартиры.
Грабители при выборе цели для квартирной кражи обращают внимание на ряд признаков, говорящих о том, что хозяев долго нет дома. Например, переполненный почтовый ящик или рекламные листовки и буклеты, у входной двери, которые никто не убирает.  Об этом РИА Новости рассказал и.о. начальника Управления вневедомственной охраны Росгвардии по Московской области Игорь Кирсанов. 

Он посоветовал россиян перед длительным отъездом договориться с соседями или знакомыми, чтобы они регулярно проверяли почту и убирали мусор. Также не стоит активно публикаовать в социальных сетях информацию о планируемом отпуске или размещать фото и видео с отдыха. Так вы дадите понять злоумышленникам, что вас нет дома длительное время.  

«Если вы все-таки сообщили общественности о том, что ближайшие дни проведете вдали от дома, то отключите определение местоположения, чтобы не облегчать задачу злоумышленникам», — посоветовал Кирсанов.

На Октябрьской железной дороге задерживаются поезда в Петербург
Половина болеющих раком пациентов ранее страдала одной и той же болезнью — исследование
Пропавшую в Ленобласти больше недели назад пенсионерку нашли мертвой в лесу
