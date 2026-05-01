Полномочный представитель Президента России в СЗФО Игорь Руденя обратился к гражданам по случаю Дня Весны и Труда.
«Этот праздник неизменно символизирует уважение нашего народа к созидательному труду, ответственность за будущее нашей Родины, гордость за достижения каждого - от успехов за школьной партой до профессиональных свершений и Побед», — заявил Игорь Руденя.
Он подчеркнул, что трудолюбие среди россиян всегда было в почете. Опорой страны во все времена были профессионалы, люди, ответственно подходящие к своему ремеслу. Их навыки, опыт и традиции являются примером для новых поколений.
«Желаю всем жителям Северо-Запада уверенности в собственных силах, семейного благополучия и новых трудовых свершений! Результатами общего труда жителей Северо-Западного федерального круга развивается и крепнет наша великая Россия!», — добавил Игорь Руденя.