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Новости Социум

На мемориале «Синявинские высоты» началась масштабная реновация

На мемориальном комплексе «Синявинские высоты» в Ленобласти стартовали масштабные работы по реновации. Планируется прокладка газопровода к Вечному огню, обновление освещения, благоустройство братских воинских захоронений и другие мероприятия.

На мемориале «Синявинские высоты» началась масштабная реновация - Планируется прокладка газопровода к Вечному огню, обновление освещения, благоустройство братских вои
Фото: Музейно-мемориальный комплекс Дорога жизни

В настоящее время ведется подготовка к обустройству новой подсветки мемориала. Для обеспечения безопасности работ на местах сражений саперы и поисковики проверили трассы прокладки электрического кабеля. Работы по установке новой подсветки продлятся до конца октября 2026 года.

Параллельно проектировщики готовят документацию на 2027 год. В планах — ремонт и благоустройство братских захоронений, установка памятника воинам Волховского и Ленинградского фронтов, павшим в боях 1941–1944 годов.

Коллектив ММК «Дорога жизни» готовится к установке нового модульного туалета для посетителей, а также павильона для охраны и сувенирного магазина.

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07.07.2026
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Теги

Дорога жизни Синявские высоты Ленобласть
Новости Происшествия

В Буграх задержан подозреваемый в торговле личными данными и сбыте наркотиков

В Ленобласти правоохранители задержали 28-летнего жителя города Бугры. Мужчина подозревается в торговле личными данными россиян и сбыте наркотиков.

В Буграх задержан подозреваемый в торговле личными данными и сбыте наркотиков - Возбуждены уголовные дела по статьям о неправомерном доступе к компьютерной информации и покушении н
Фото: ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти

Как сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, подозреваемый предлагал услуги «пробива» через мессенджеры. В его квартире были найдены не только технические средства для незаконного сбора информации, но и крупная партия синтетического наркотика - более 650 граммов запрещенного, расфасованного по 800 пакетикам для закладок.

Возбуждены уголовные дела по статьям о неправомерном доступе к компьютерной информации и покушении на сбыт наркотиков в крупном размере.

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Теги

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