На мемориальном комплексе «Синявинские высоты» в Ленобласти стартовали масштабные работы по реновации. Планируется прокладка газопровода к Вечному огню, обновление освещения, благоустройство братских воинских захоронений и другие мероприятия.

В настоящее время ведется подготовка к обустройству новой подсветки мемориала. Для обеспечения безопасности работ на местах сражений саперы и поисковики проверили трассы прокладки электрического кабеля. Работы по установке новой подсветки продлятся до конца октября 2026 года.

Параллельно проектировщики готовят документацию на 2027 год. В планах — ремонт и благоустройство братских захоронений, установка памятника воинам Волховского и Ленинградского фронтов, павшим в боях 1941–1944 годов.

Коллектив ММК «Дорога жизни» готовится к установке нового модульного туалета для посетителей, а также павильона для охраны и сувенирного магазина.