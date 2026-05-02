Машина и трактор столкнулись в Ломоносовском районе. Погиб водитель

Новости Происшествия

Машина и трактор столкнулись в Ломоносовском районе. Погиб водитель

Легковой автомобиль столкнулся лоб в лоб с трактором в СНТ «Сочи» Ленухинского сельского поселения Ломоносовского района.

В результате ДТП водитель автомобиля погиб на месте.

На месте работала бригада 57-й пожарно-спасательной части МЧС России по Ленинградской области.

Ломоносовский район ДТП Ленинградская область
Молодые люди задержаны за разбойные нападения на одного и того же мужчину в Ленобласти и Петербурге

Двух 19-летних молодых людей задержали в Санкт-Петербурге по подозрению в разбойных нападениях на одного и того же 22-летнего мужчину. Потерпевший обратился в полицию Адмиралтейского района 30 апреля.

По предварительным данным, первое нападение произошло 28 декабря 2025 года в лесополосе Всеволожского района. Злоумышленники угрожали мужчине предметом, похожим на пистолет, и отобрали у него iPhone 16 Pro Max и 40 тыс. руб.

Повторно на потерпевшего напали 29 апреля на набережной реки Фонтанки в Санкт-Петербурге. Во время нападения один из подозреваемых ударил мужчину ножом в бедро, после чего у него похитили телефон Realme.

Полицейские задержали подозреваемых на Ушаковской набережной. При личном досмотре у них изъяли похищенный телефон, нож и пневматический пистолет. Причиной нападений мог стать денежный долг, который взял знакомый потерпевшего.

Заведено уголовное дело о разбое. Следствие устанавливает все обстоятельства и возможные дополнительные эпизоды преступной деятельности задержанных.

Санкт-Петербург Ленинградская область Всеволожский район

На Октябрьской железной дороге задерживаются поезда в Петербург
08:28 28.04.2026

Половина болеющих раком пациентов ранее страдала одной и той же болезнью — исследование
22:38 30.04.2026

Пропавшую в Ленобласти больше недели назад пенсионерку нашли мертвой в лесу
15:10 27.04.2026

