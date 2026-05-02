weather 10.7°
$ 74.80
88.64

Пляж Липово привели в порядок в Кингисеппском районе

Новости Социум

Пляж Липово привели в порядок в Кингисеппском районе

В Кингисеппском районе привели в порядок пляж Липово и территорию возле памятного знака Защитникам Ораниенбаумского плацдарма.

Фото: lenobl_ru.

В уборке участвовали сотрудники комитета по ЖКХ Ленинградской области, Фонда капремонта, Центра компетенций, Леноблводоканала и городской администрации.

Участники акции убрали мусор с пляжа и прибрежной полосы. Также они привели в порядок памятник, возложили к нему цветы и почтили память героев.

«Возложили цветы к памятнику защитникам Ораниенбаумского плацдарма, почтили память героев, добавили чистоты и красоты этому прекрасному месту, где любят отдыхать и местные жители, и гости города», – рассказал председатель комитета по ЖКХ Ленинградской области Денис Беляев

Теги

Кингисеппский район
Новости outside

Финляндия проводит учения в 70 километрах от России. У российских границ соберутся тысячи солдат НАТО

Артиллерийские учения Northern Strike 26 начались на севере Финляндии 2 мая. Как сообщили в пресс-службе финских сухопутных сил, полевые учения и стрельбы артиллерийского полка Кайнуу пройдут с 2 по 12 мая 2026 года.

Основной площадкой станет полигон Вуосанга в регионе Кайнуу. Он расположен примерно в 50-70 км от российской границы. В учениях примут участие более 600 военных из артиллерийского полка Кайнуу. Помимо сухопутных войск, к тренировкам планируют привлечь авиацию.

«Многие весенние учения пройдут в Каинуу под руководством Кайнууской бригады, в основном на полигоне Вуосанга или вблизи него. Учения также будут проводиться с воздуха, например, с использованием вертолетов. Движение военной техники, особенно между Каяани и Вуосангой, будет интенсивным в течение всего мая», – говорится в официальном сообщении

В середине мая в Финляндии стартуют еще 2 крупных учения.

В Metso 126 примут участие подразделения всех частей бригады Кайнуу, пограничная служба Северной Карелии и пехотные подразделения из Великобритании.

Самая значимая часть майских тренировок пройдет с 11 мая в Вуосанге. Учения Saber Strike 26 разделены на 2 фазы. В рамках Rock Sisu союзники впервые отработают действия в Кайнуу без участия финских военных. Финляндия подключится ко 2-му этапу.

Всего в майских учениях на территории Финляндии примут участие около 19 тыс. военных из Эстонии, Литвы, Норвегии, Франции, Великобритании, США, Италии, Венгрии, Польши и Финляндии.

В районе Вуосанги 18 мая будут тренироваться 4,5 тыс. солдат НАТО.

Теги

Финляндия Россия нато

Популярное

×
Самое интересное – у нас в ТГ. Подписывайтесь
подписка в телеграм Подписаться