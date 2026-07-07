Гепатолог, главный врач Медцентра доктора Александровского, кандидат медицинских наук Тэя Розина рассказала, какие симптомы могут указывать на заболевания печени, а какие признаки не связаны с этим органом.

По словам специалиста, печень редко сигнализирует о заболеваниях явными внешними проявлениями. Желтуха, то есть пожелтение кожи, встречается при острых состояниях, включая вирусный гепатит или лекарственное поражение печени, но появляется не всегда.

Тревожными признаками могут быть отеки на ногах, увеличение живота из-за скопления жидкости, геморрагические высыпания на голенях и сосудистые звездочки. Последние могут указывать на цирроз, однако встречаются и у здоровых людей, а также во время беременности.

Розина отметила, что слабость является слишком неспецифичным симптомом и может быть связана с разными причинами. Высыпания и папилломы также не указывают на заболевания печени.

«Вот этот миф, что все, что появляется на коже – акне, папилломы, кератомы, «рубиновые капли» – обязательно связано с печенью, конечно, не соответствует действительности», – объяснила Тэя Розина

Боль в правом подреберье тоже не всегда связана с печенью. Сам орган не имеет болевых рецепторов. Дискомфорт возможен, если затрагивается капсула печени, например, при опухоли или сильном увеличении органа. Однако чаще неприятные ощущения в этой области связаны с желчным пузырем, кишечником, мышцами или другими органами.

Надежными способами проверить состояние печени врач назвала биохимический анализ крови с показателями АЛТ, АСТ и билирубина, а также УЗИ. При наличии факторов риска, включая злоупотребление алкоголем, ожирение или гепатиты, специалист рекомендует регулярно проходить обследование.