weather 10.7°
$ 74.80
88.64

Главная / Новости / Женщина погибла при пожаре в Выборгском районе

Новости Происшествия

Женщина погибла при пожаре в Выборгском районе

Женщина погибла при пожаре в частном доме в поселке Лесягярский Выборгского района 1 мая.

Огонь охватил жилой дом на площади 120 кв. м. На место прибыли пожарные 108-й и 152-й пожарных частей ГКУ «Леноблпожспас». Возгорание ликвидировали.

Во время тушения обнаружили тело погибшей женщины. Что именно стало причиной ее смерти, не уточняется. Причины и обстоятельства пожара устанавливаются.

Теги

Выборгский район пожар Лесягярский Ленинградская область
Молодые люди задержаны за разбойные нападения на одного и того же мужчину в Ленобласти и Петербурге

Двух 19-летних молодых людей задержали в Санкт-Петербурге по подозрению в разбойных нападениях на одного и того же 22-летнего мужчину. Потерпевший обратился в полицию Адмиралтейского района 30 апреля.

По предварительным данным, первое нападение произошло 28 декабря 2025 года в лесополосе Всеволожского района. Злоумышленники угрожали мужчине предметом, похожим на пистолет, и отобрали у него iPhone 16 Pro Max и 40 тыс. руб.

Повторно на потерпевшего напали 29 апреля на набережной реки Фонтанки в Санкт-Петербурге. Во время нападения один из подозреваемых ударил мужчину ножом в бедро, после чего у него похитили телефон Realme.

Полицейские задержали подозреваемых на Ушаковской набережной. При личном досмотре у них изъяли похищенный телефон, нож и пневматический пистолет. Причиной нападений мог стать денежный долг, который взял знакомый потерпевшего.

Заведено уголовное дело о разбое. Следствие устанавливает все обстоятельства и возможные дополнительные эпизоды преступной деятельности задержанных.

Теги

Санкт-Петербург Ленинградская область Всеволожский район

Популярное

×
Самое интересное – у нас в ТГ. Подписывайтесь
подписка в телеграм Подписаться