В Санкт-Петербурге 1 мая состоялся окружной форум под названием «Единая Россия. Есть результат!». Главной темой мероприятия стала здоровая семья. В нем поучаствовали ветераны СВО, семьи с детьми, врачи и специалисты в области здравоохранения, а также эксперты профильных министерств.

О том, как Народная программа сегодня влияет на жизнь граждан, рассказал сенатор РФ от Ленинградской области Сергей Перминов.

«Народная программа – это не догмы, а живой документ в интересах системного развития страны», – сказал Сергей Перминов

Сенатор отметил, что партия выстраивает диалог с избирателями, чтобы понимать, какие решения и изменения нужны в первую очередь. Так собирается карта действий совместно с ведущими экспертами и правительством, благодаря чему идеи граждан получают воплощение.

Парламентарий напомнил, что форум «Есть Результат!» стал четвертым в серии из восьми окружных мероприятий. Мероприятие объединило представителей разных профессий и социальных групп. Поддержка российских семей и развитие системы здравоохранения займут одно из краеугольных мест в обновленной Народной программе и станут главными ориентирами для дальнейшей партийной работы.

«На форуме было получено множество дельных и конкретных предложений. Наши эксперты оценят по достоинству каждое, охват их полезности и реализуемость», – подчеркнул Сергей Перминов

Сенатор считает, что избиратель не ждет от партии невыполнимых амбиций.

«Каждый участник дискуссии своей энергией и эмоцией неравнодушия уже внес лепту в то, как будут выбраны и реализованы самые востребованные проекты. Результат начинается со Слова», – резюмировал Сергей Перминов