Сергей Перминов: Народная программа «Единой России» – не догмы, а документ в интересах развития страны

В Санкт-Петербурге 1 мая состоялся окружной форум под названием «Единая Россия. Есть результат!». Главной темой мероприятия стала здоровая семья. В нем поучаствовали ветераны СВО, семьи с детьми, врачи и специалисты в области здравоохранения, а также эксперты профильных министерств.  

О том, как Народная программа сегодня влияет на жизнь граждан, рассказал сенатор РФ от Ленинградской области Сергей Перминов.

«Народная программа – это не догмы, а живой документ в интересах системного развития страны», – сказал Сергей Перминов

Сенатор отметил, что партия выстраивает диалог с избирателями, чтобы понимать, какие решения и изменения нужны в первую очередь. Так собирается карта действий совместно с ведущими экспертами и правительством, благодаря чему идеи граждан получают воплощение.

Парламентарий напомнил, что форум «Есть Результат!» стал четвертым в серии из восьми окружных мероприятий. Мероприятие объединило представителей разных профессий и социальных групп. Поддержка российских семей и развитие системы здравоохранения займут одно из краеугольных мест в обновленной Народной программе и станут главными ориентирами для дальнейшей партийной работы.

«На форуме было получено множество дельных и конкретных предложений. Наши эксперты оценят по достоинству каждое, охват их полезности и реализуемость», – подчеркнул Сергей Перминов

Сенатор считает, что избиратель не ждет от партии невыполнимых амбиций.

«Каждый участник дискуссии своей энергией и эмоцией неравнодушия уже внес лепту в то, как будут выбраны и реализованы самые востребованные проекты. Результат начинается со Слова», – резюмировал Сергей Перминов

Дачу семьи Фаберже в Парголово выставили на торги за 47 млн рублей

Дачу семьи Фаберже в поселке Парголово выставили на продажу за 46,88 млн руб. Объект имеет статус культурного наследия федерального значения, сообщает spb.aif.ru.  

Дачу семьи Фаберже в Парголово выставили на торги за 47 млн рублей - Дачу семьи Фаберже в поселке Парголово выставили на продажу за 46,88 млн руб. Объект имеет статус ку
Торги назначены на 19 июня. Заявки от участников принимают до 15 июня. В состав лота входят здания общей площадью около 3 тыс. кв. м, а также аренда земельного участка площадью 7,95 га.

Историческая усадьба известна как «Малый Эрмитаж». Такое название она получила благодаря коллекции произведений искусства, которую собирал Агафон Фаберже.

Изначально дом по проекту архитектора Карла Шмидта был выполнен в стиле английского коттеджа. В 1908 году его перестроили в духе модерна. В интерьерах появились зимние сады, мраморная лестница, кафельные печи и камин с изразцами XVIII века. Помещения оформили в стилях разных исторических эпох.

После 1917 года усадьбу национализировали, а в 1919 году разграбили. В советское время здесь размещались санатории, дома отдыха и детские лагеря. Из-за этого первоначальная планировка здания изменилась.

Сейчас усадьба находится в неудовлетворительном состоянии. Победитель аукциона должен будет провести реставрацию и сохранить объект культурного наследия по требованиям законодательства. Завершить работы необходимо до февраля 2029 года.

На Октябрьской железной дороге задерживаются поезда в Петербург
На Октябрьской железной дороге задерживаются поезда в Петербург

Половина болеющих раком пациентов ранее страдала одной и той же болезнью — исследование
Половина болеющих раком пациентов ранее страдала одной и той же болезнью — исследование

Пропавшую в Ленобласти больше недели назад пенсионерку нашли мертвой в лесу
Пропавшую в Ленобласти больше недели назад пенсионерку нашли мертвой в лесу

