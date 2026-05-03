Юлия Лямина из города Тосно стала победительницей регионального этапа конкурса «Лучший по профессии» в номинации среди поваров. Теперь ей предстоит представлять Ленинградскую область на федеральном уровне в Вологде.
Региональный этап прошёл на базе Гатчинского университета. В нём участвовали 11 поваров из шести районов Ленинградской области. Все конкурсанты имеют профильное образование и опыт работы. Программа включала теоретическую часть и практические задания: приготовление холодной закуски, горячего блюда из мяса и десерта. Юлия Лямина справилась с заданиями лучше всех.
Победительница руководит производством в компании, которая обеспечивает питанием школы и больницы. Как отметил Александр Дрозденко, федеральный этап пройдёт в Вологде, а победитель получит один миллион рублей.
«Юлия Анатольевна, желаем победы. Всей областью будем болеть за вас!», — написал губернатор в своём поздравлении.
Конкурс проводится второй год подряд Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации совместно с комитетом по труду Ленинградской области в рамках национального проекта «Кадры». Главная задача соревнований — повысить престиж рабочих специальностей, показать, что быть профессионалом высокого уровня — это статусно и уважаемо, а также привлечь молодёжь в сферы, где кадры востребованы уже сегодня.