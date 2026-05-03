Повар из Тосно признана лучшей в области и вышла в федеральный этап конкурса «Лучший по профессии»

Юлия Лямина из города Тосно стала победительницей регионального этапа конкурса «Лучший по профессии» в номинации среди поваров. Теперь ей предстоит представлять Ленинградскую область на федеральном уровне в Вологде. 

Фото: lenobl.ru

Региональный этап прошёл на базе Гатчинского университета. В нём участвовали 11 поваров из шести районов Ленинградской области. Все конкурсанты имеют профильное образование и опыт работы. Программа включала теоретическую часть и практические задания: приготовление холодной закуски, горячего блюда из мяса и десерта. Юлия Лямина справилась с заданиями лучше всех.

Победительница руководит производством в компании, которая обеспечивает питанием школы и больницы. Как отметил Александр Дрозденко, федеральный этап пройдёт в Вологде, а победитель получит один миллион рублей.

«Юлия Анатольевна, желаем победы. Всей областью будем болеть за вас!», — написал губернатор в своём поздравлении.

Конкурс проводится второй год подряд Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации совместно с комитетом по труду Ленинградской области в рамках национального проекта «Кадры». Главная задача соревнований — повысить престиж рабочих специальностей, показать, что быть профессионалом высокого уровня — это статусно и уважаемо, а также привлечь молодёжь в сферы, где кадры востребованы уже сегодня.

В Петербурге 100 Екатерин исполнили «Катюшу»

В Петербурге на Площади Победы состоялся патриотический музыкальный флешмоб.

100 девушек с именем Екатерина собрались у монумента героическим защитникам Ленинграда, чтобы вместе исполнить песню «Катюша». Это часть всероссийского марафона, который уже прошел в других городах.

Видео: vk.com/47channel

