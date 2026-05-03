Во Всеволожске 8 и 9 мая временно ограничат движение автомобилей на некоторых участках дорог. Это связано с подготовкой и проведением праздничных мероприятий, посвященных 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
Согласно сообщению пресс-службы администрации Всеволожского района, с 23:00 8 мая до 23:00 9 мая будут закрыты следующие участки:
- улица Малая Садовая — от пересечения с улицей Садовая до Колтушского шоссе;
- улица Садовая — от пересечения с Садовым переулком до Колтушского шоссе;
- улица Павловская — от пересечения с Садовым переулком до Колтушского шоссе;
- Садовый переулок — от пересечения с Колтушским шоссе до улицы Нагорная;
- проезд от Колтушского шоссе до улицы Садовая;
- перекресток Малой Садовой и Павловской улиц.
Кроме того, с 6:00 до 14:00 9 мая будет перекрыто движение по Всеволожскому проспекту (от пересечения с улицей Плоткина до пересечения с Октябрьским проспектом) и по улице Плоткина (от пересечения с Колтушским шоссе до пересечения с Всеволожским проспектом). Также с 8:00 до 23:00 9 мая будет перекрыто движение по Нагорной улице (от пересечения с шоссе «Дорога Жизни» до встречи с Садовым переулком).
Автомобилистов просят заранее спланировать маршрут.