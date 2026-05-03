Во Всеволожске 8 и 9 мая перекроют часть дорог

Во Всеволожске 8 и 9 мая временно ограничат движение автомобилей на некоторых участках дорог. Это связано с подготовкой и проведением праздничных мероприятий, посвященных 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Фото: freepik

Согласно сообщению пресс-службы администрации Всеволожского района, с 23:00 8 мая до 23:00 9 мая будут закрыты следующие участки:

  • улица Малая Садовая — от пересечения с улицей Садовая до Колтушского шоссе;

  • улица Садовая — от пересечения с Садовым переулком до Колтушского шоссе;

  • улица Павловская — от пересечения с Садовым переулком до Колтушского шоссе;

  • Садовый переулок — от пересечения с Колтушским шоссе до улицы Нагорная;

  • проезд от Колтушского шоссе до улицы Садовая;

  • перекресток Малой Садовой и Павловской улиц.

Кроме того, с 6:00 до 14:00 9 мая будет перекрыто движение по Всеволожскому проспекту (от пересечения с улицей Плоткина до пересечения с Октябрьским проспектом) и по улице Плоткина (от пересечения с Колтушским шоссе до пересечения с Всеволожским проспектом). Также с 8:00 до 23:00 9 мая будет перекрыто движение по Нагорной улице (от пересечения с шоссе «Дорога Жизни» до встречи с Садовым переулком).

Автомобилистов просят заранее спланировать маршрут.

В Петербурге 100 Екатерин исполнили «Катюшу»

В Петербурге на Площади Победы состоялся патриотический музыкальный флешмоб.

100 девушек с именем Екатерина собрались у монумента героическим защитникам Ленинграда, чтобы вместе исполнить песню «Катюша». Это часть всероссийского марафона, который уже прошел в других городах.

Видео: vk.com/47channel

