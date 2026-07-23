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Бюст богини и бензопила: что теряли пассажиры Пулково в 2026 году

Более 15 тысяч вещей оставили пассажиры в терминале аэропорта Пулково за первое полугодие 2026 года, сообщает «Петроград».

Среди необычных находок оказались гипсовый бюст древнегреческой богини, бензопила, топор, пять кубков и черепашка. Чаще всего пассажиры забывали сумки и чемоданы – около 3000 за шесть месяцев. Также в аэропорту нашли 1,5 тысячи документов, наушники и ремни.

Больше всего вещей оставляют ночью и утром, преимущественно в зоне досмотра и у входа в терминал. Стол находок расположен в офисе № 1229 в общедоступной зоне терминала.   Забрать вещь можно после подтверждения личности. При необходимости находку отправят в другой город.

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пулково Санкт-Петербург 2026 год
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Цены на топливо в России вновь поднялись

Согласно данным Росстата, с 14 по 20 июля цены на дизельное топливо и бензин в среднем по России выросли на 1,9% и 1,7% соответственно. В Москве стоимость увеличилась на 0,4%, в Петербурге — на 0,2%, а в Забайкальском крае - на 1%.

Цены на топливо в России вновь поднялись - С 14 по 20 июля цены на дизельное топливо и бензин в среднем по России выросли на 1,9% и 1,7% соотве
Фото: freepik.

В среднем по России, литр АИ-92 стоит 73,6 рубля, АИ-95 — 79,5 рубля, АИ-98 и выше — 100,3 рубля, а дизель — 93,5 рубля. В Северо-Западном федеральном округе: АИ-92 — 68,5 рубля, АИ-95 — 73,9 рубля, АИ-98 и выше — 99,3 рубля, дизель — 86 рублей. В Петербурге: АИ-92 — 68,5 рубля, АИ-95 — 71,1 рубля, АИ-98 и выше — 99,5 рубля, дизель — 80,8 рубля. В Ленинградской области: АИ-92 — 69,4 рубля, АИ-95 — 76,3 рубля, АИ-98 и выше — 99,2 рубля, дизель — 83,6 рубля.

Самые высокие цены зафиксированы в Крыму и Севастополе, где начался топливный дефицит. В Крыму, литр АИ-92 стоит 190,8 рубля, АИ-95 — 236 рублей, АИ-98 и выше — 341,3 рубля, а дизель — 220,5 рубля. В Севастополе: АИ-92 — 193,2 рубля, АИ-95 — 220,8 рубля, АИ-98 и выше — 286,9 рубля, дизель — 213,6 рубля.

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