Более 15 тысяч вещей оставили пассажиры в терминале аэропорта Пулково за первое полугодие 2026 года, сообщает «Петроград».

Среди необычных находок оказались гипсовый бюст древнегреческой богини, бензопила, топор, пять кубков и черепашка. Чаще всего пассажиры забывали сумки и чемоданы – около 3000 за шесть месяцев. Также в аэропорту нашли 1,5 тысячи документов, наушники и ремни.

Больше всего вещей оставляют ночью и утром, преимущественно в зоне досмотра и у входа в терминал. Стол находок расположен в офисе № 1229 в общедоступной зоне терминала. Забрать вещь можно после подтверждения личности. При необходимости находку отправят в другой город.