В Тихвине неизвестные повредили арт-объект «Лодка Тихвинка».

По словам главы Тихвинского района Алексея Брицуна, злоумышленники пробрались внутрь объекта с помощью веревки. Они повредили внутреннее убранство и выбили несколько досок. Чиновник также добавил, что арт-объект является важной частью культурной среды города, созданной для местных жителей и туристов.

В настоящий момент специалисты изучают данные с камер системы «Безопасный город», чтобы восстановить ход событий.