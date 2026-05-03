weather 14.1°
$ 74.80
88.64

Главная / Новости / Вандалы повредили арт-объект «Лодка Тихвинка»

Новости Происшествия

Вандалы повредили арт-объект «Лодка Тихвинка»

В Тихвине неизвестные повредили арт-объект «Лодка Тихвинка».

Вандалы повредили арт-объект «Лодка Тихвинка» - Они повредили внутреннее убранство и выбили несколько досок.
Фото: vk. com/dlenobl

По словам главы Тихвинского района Алексея Брицуна, злоумышленники пробрались внутрь объекта с помощью веревки. Они повредили внутреннее убранство и выбили несколько досок. Чиновник также добавил, что арт-объект является важной частью культурной среды города, созданной для местных жителей и туристов.

В настоящий момент специалисты изучают данные с камер системы «Безопасный город», чтобы восстановить ход событий.

Вам будет интересно
Неизвестные устроили пожар в заказнике "Кургальский"
В результате пала травы огонь перекинулся на лес, а также повредил участок экотропы. Фото: ЛОГБУ Дирекция ООПТ Ленинградской области/ВК В заказнике...
30.04.2026
268

Теги

Лодка Тихвинка арт-объект Тихвин Ленобласть вандализм
Новости Социум

Во Всеволожске 8 и 9 мая перекроют часть дорог

Во Всеволожске 8 и 9 мая временно ограничат движение автомобилей на некоторых участках дорог. Это связано с подготовкой и проведением праздничных мероприятий, посвященных 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Во Всеволожске 8 и 9 мая перекроют часть дорог - Это связано с подготовкой и проведением праздничных мероприятий, посвященных 81-й годовщине Победы в
Фото: freepik

Согласно сообщению пресс-службы администрации Всеволожского района, с 23:00 8 мая до 23:00 9 мая будут закрыты следующие участки:

  • улица Малая Садовая — от пересечения с улицей Садовая до Колтушского шоссе;

  • улица Садовая — от пересечения с Садовым переулком до Колтушского шоссе;

  • улица Павловская — от пересечения с Садовым переулком до Колтушского шоссе;

  • Садовый переулок — от пересечения с Колтушским шоссе до улицы Нагорная;

  • проезд от Колтушского шоссе до улицы Садовая;

  • перекресток Малой Садовой и Павловской улиц.

Кроме того, с 6:00 до 14:00 9 мая будет перекрыто движение по Всеволожскому проспекту (от пересечения с улицей Плоткина до пересечения с Октябрьским проспектом) и по улице Плоткина (от пересечения с Колтушским шоссе до пересечения с Всеволожским проспектом). Также с 8:00 до 23:00 9 мая будет перекрыто движение по Нагорной улице (от пересечения с шоссе «Дорога Жизни» до встречи с Садовым переулком).

Вам будет интересно
В школьную программу включат новый предмет со следующего учебного года
Духовно-нравственную культуру России начнут преподавать в российских школах. В российских школах с нового учебного года введут в программу предмет ...
30.04.2026
420

Автомобилистов просят заранее спланировать маршрут.

Теги

ограничено движение всеволожск Ленобласть

Популярное

На Октябрьской железной дороге задерживаются поезда в Петербург
На Октябрьской железной дороге задерживаются поезда в Петербург

08:28 28.04.2026

Половина болеющих раком пациентов ранее страдала одной и той же болезнью — исследование
Половина болеющих раком пациентов ранее страдала одной и той же болезнью — исследование

22:38 30.04.2026

Пропавшую в Ленобласти больше недели назад пенсионерку нашли мертвой в лесу
Пропавшую в Ленобласти больше недели назад пенсионерку нашли мертвой в лесу

15:10 27.04.2026

×
Самое интересное – у нас в ТГ. Подписывайтесь
подписка в телеграм Подписаться